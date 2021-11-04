新冠病毒由主人传染宠物案例首现

科技日报北京11月3日电 （实习记者张佳欣）据One Health杂志近日发表的论文，希望之城转化基因组学研究所（TGen）首次报告了美国首个新冠病毒从主人传染给宠物的案例。

这是美国全国范围内检测的动物新冠病毒的5项试点研究之一。TGen的研究是唯一的对来自宠物和人类样本进行基因组测序的研究。

此次案例发生在美国亚利桑那州。宠物主人、猫和狗都感染了相同的新冠病毒变异株B.1.575，这是导致早期新冠肺炎的不太受关注的一种毒株。根据TGen提供的信息，目前亚利桑那州感染这种毒株的有记录的病例不到25例。到目前为止，已对46000多个来自该州的阳性样本进行了基因组测序。

该研究主要作者、TGen流行病学家海莉·亚格勒姆说：“我们研究中的这个案例首次证明了病毒从主人传染给家中动物的可能性。”

研究人员推断，病毒从宠物主人传染给了狗或猫，或者两者兼而有之。这些动物被限制在公寓里，因此几乎没有接触病毒的机会，所以宠物感染主人的可能性很小。同时，在世界范围内，还没有记录在案的新冠病毒从宠物传染给主人的案例。

研究人员无法确定狗或猫谁先感染，还是其中一只感染了另一只，这都是有可能的。

亚格勒姆称，宠物主人应该通过接种疫苗来保护他们的宠物。如果他们真的得了新冠肺炎，当他们和宠物在一起的时候，就应该戴上口罩，而且应该避免与宠物拥抱、亲吻，避免让宠物舔脸或与宠物睡觉。

研究人员表示，主人不必完全与他们的宠物隔离，但当他们表现出新冠肺炎的症状时，应该尽可能减少接触。