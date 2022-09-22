织密防护网  守好养老钱（建设更高水平的平安中国）

一部分老年人对新技术、新业态不够了解，获取信息的渠道较为单一，在健康养生、情感交流等方面又有较强需求，开展针对老年群体的反诈宣传十分必要。自打击整治养老诈骗专项行动开展以来，各地纷纷采取有力措施，不断织密防护网，努力让宣传走在诈骗前面。

扩大宣传覆盖面，提升群众法治意识

“守住养老钱，幸福享晚年”“养老投资需谨慎，高额回报要小心”……走进河南省荥阳市祥和瑞乐家人养老院，抬头望去，电子显示屏上滚动播放着防范养老诈骗宣传标语。

“叔叔阿姨们，这个案例为我们清晰呈现了骗子实施诈骗的全过程，一定要认真看看。”走入一楼活动室，一场反诈宣讲活动正在进行。养老院反诈宣讲员李彩虹一边讲解，一边播放视频，“这可都是咱的养老钱，不能让诈骗分子得逞！”

欧杏元老人听得全神贯注，“一直想了解反诈知识，但之前的宣传单挺复杂的，不好理解。有视频有案例，更容易听懂了！”

随着讲解的深入，荥阳市市场监督管理局的工作人员向老年人发放防范养老诈骗手册。“字号大，图片也清晰，让人一目了然！”接过手册的赵家瑞老人说。

在分享环节，任喜周老人讲起自己的经历。一次他在网上刷到一则广告，称某药品可治好脑梗后遗症。联系之后，对方说明天就能免费送药。第二天刚一见面，对方就让任喜周转账，这时他才觉得不对劲，“想起之前李彩虹反复叮嘱的‘虚假宣传切莫信’，我就起了戒备心。”荥阳市市场监督管理局局长邢僈倩介绍，“我们组织了培训活动，培养了一批防诈宣讲员，专门为老年群众答疑解惑。”

“我们将继续扩大宣传覆盖面，开展多频率、多层次、多场所的宣传活动，引导广大老年群众提升诈骗防范识别能力。”河南省打击整治养老诈骗专项行动办公室主要负责同志表示，下一步将对老年人“点对点”发布风险提示和预警信息。

据介绍，河南全省已累计开展专题活动10067次、发放宣传品3000万余册（件）、张贴标语5万余条，有效提升了老年群众的法治意识和识骗防骗能力。

及时转办线索，第一时间查办、反馈

“非法集资把人害，家庭社会不安宁……”台上，81岁的赵银光神采奕奕，腰杆笔直，目光炯炯有神，声音激昂慷慨，快板打得“呱嗒”响。

退休多年的赵银光，如今有了新“职务”——山东省济南市“泉城金融卫士志愿者宣传团”团长。“我们当中，有近1/3的成员都遭遇过诈骗，他们将自身经历改编成反诈节目，宣传效果会更好。”赵银光说。

不久前，赵银光正在街上溜达，碰到一个穿着时尚的年轻男子手持宣传单走上前来，晃了晃手中的茶叶，向她热情打招呼：“大姨，进去瞧瞧吧，听课送礼品哦。”

进门后，该男子热情地向赵银光介绍一款所谓的最新理财产品。一听他们承诺给高利息，而且零风险，赵银光立刻警惕起来。“我觉得不对劲，赶紧喊来团里的姐妹们，一起假装听课。我们分工明确，有人负责录音，有人负责收集宣传单，有人负责‘潜入’微信群汇集信息。”赵银光说，“证据到手后，我们便拨通了济南市地方金融监督管理局的举报电话。很快，公安部门接手查办。”

“山东省大力宣传12337智能化举报平台，畅通金融监管举报、市场监管举报、110举报、政务热线等渠道，广泛接收群众举报线索。”济南市公安局刑警支队副支队长单金友说，“接到线索后，我们及时分流转办，组织有关成员单位第一时间核实、查办、反馈，及时报送线索办结情况。”

“看着一个个骗局被揭穿，我们也干得起劲。去年，我还被市委政法委评为‘平安之星’哩。”赵银光说。

据了解，山东省严格落实保护举报人措施，线索下发全部加密，线索处置人员明确专人，用心保护好举报人安全。

“山东省将继续广泛接收举报线索，有效回应群众诉求，规范整治养老服务行为，坚决铲除诈骗滋生土壤，切实维护老年人合法权益，守护好老百姓的养老钱。”山东省委常委、政法委书记李猛说。

走近群众，点对点、面对面开展普法宣传

不久前的一天上午，福建省福州市仓山区螺洲镇中心的菜市场前人来人往，来自福州市中级人民法院的10多名法官正张罗着在这里开展一场打击养老诈骗的宣传活动。

拉起横幅，贴上二维码，拿出提前准备好的小礼品，摊位还没搭好，已经有好奇的老人家上前询问——

“这是什么活动？”

“阿姨，我们是宣传养老反诈的。这是反诈软件，您扫码下载，安装好了，还可以领取一份小礼品。”

95岁的陈奶奶刚好买完菜路过。掏出用得还不大熟练的智能手机，在法官的耐心指导下，陈奶奶现场下载、安装注册、学习使用。

“以后再有骗子打电话，这个软件就会自动识别，并发出提醒。”福州市中院刑一庭法官王坤一边教，一边递给陈奶奶一份传单。王坤根据传单上印制的养老诈骗的常见套路和防范小妙招，逐一给陈奶奶讲解，并叮嘱她回家后再好好看看。

“过去，针对养老诈骗类案件，我们宣传主要是在线上发布一些警示案例。走到群众身边，面对面讲解养老反诈知识还是头一次。”王坤说。

依托打击整治养老诈骗专项行动，福建省委政法委将养老反诈宣传纳入重点工作计划。福建法院系统组织干警进社区、进超市、进公园、进广场、进家庭、进养老机构，通过发放宣传手册、现场说法、开展反诈讲座等方式，点对点、面对面地开展普法宣传，还与公安、检察等部门开展联合宣传活动，形成宣传合力。

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 10 版）