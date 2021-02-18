老年人疫情防护网要织牢织密

近日，全国老龄办就做好老年人冬春季疫情防控工作印发通知，指出新冠肺炎疫情下，老年人尤其是患有基础性疾病的老年患者重症发生率和病亡率相对较高。各地要从保护老年人的生命安全和身体健康的高度，进一步压实“四方”责任，落实“四早”要求，织牢老年人疫情防控的防护网。

通知强调，各级医疗卫生机构要在科学防控基础上，为老年患者提供及时、便利的医疗服务。加强家庭医生签约服务和老年人居家医疗服务。要做好老年人照顾和权益保障工作，解决老年人在出行、就医、消费等日常生活中遇到的智能技术运用困难。协调保障服务老年人的医护力量和防护物资，做好一线医务人员老年亲属的健康、托养和生活服务。动员涉老社会组织、志愿服务组织积极参与疫情防控工作。加强对老年人疫情防控工作的督导检查。

通知指出，医养结合机构要妥善安排对内对外服务，切实消除机构内交叉感染风险。要指导老年人及其家庭成员配合做好核酸检测、居家健康监测等疫情防控措施，配合做好重点人员摸排和网格化管理。（记者王倩）