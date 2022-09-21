记忆力减退、烦躁焦虑……年纪轻轻也能患“老年痴呆”？

拿起手机解开锁却忘了要干什么；领导提前安排的任务，时间临近却忘了执行；出门之前反复检查随身物品；出门之后怀疑有没有锁门、关灯，一定要返回再确认……年轻人，你有过这样的经历吗？这是提前患了“老年痴呆”吗？今天，中国人民解放军总医院第一医学中心神经内科医学部派驻第三医学中心神经内科主任钱海蓉做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端，为网友解答了相关疑问。

钱海蓉介绍，阿尔茨海默病按年龄区分类型，65岁以前发生的叫早发型阿尔茨海默，65岁以后发生的叫晚发型阿尔茨海默。常规来讲，早发型可能与基因、遗传因素有关，所以不排除四、五十岁的人就出现阿尔茨海默病典型的临床表现。这个机率相对来说较小。

年轻人通常是因为出现短时间内记忆力减退、烦躁焦虑、注意力难以集中等症状来就诊。医生首先会进行评估，判断出现这些症状的原因。有些人因为生活、工作、家庭压力大，导致睡眠不好、情绪欠佳、注意力不集中等情况，长此以往会导致恶性循环，状态越来越差，甚至会觉得自己“傻了”，但其实大脑并没有出现器质性病变。通过心理调整、充分休息或者医生的指导，用药之后会有所缓解。

还有一部分人群是由于某些疾病原因导致认知能力和记忆力下降，钱海蓉列举了一些情况，比如甲状腺机能减退患者，可能会出现反应迟钝、记忆力下降等症状，进而导致认知障碍；单纯疱疹病毒感染的脑炎患者，认知功能会在短时间内快速下降；系统性红斑狼疮和风湿免疫干燥综合征等自身免疫性疾病，也可能对神经系统产生损伤，造成患者的认知障碍；还有青年脑卒中的人群，多次梗塞之后会出现血管性的认知障碍，也会引起记忆力减退和认知功能下降的表现。

钱海蓉建议，如果年轻人出现了记忆力减退，不要过于担心自己患上了老年痴呆，可能只是因为压力大、睡眠差引起的短暂性状态不良，好好休息、调整心情，可能就会恢复。如果状态持续异常，建议要尽快就医，寻求专业的帮助。