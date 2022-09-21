阿尔茨海默病能被完全治愈吗？听听专家怎么说

你知道吗？全世界每3秒就会增加一名阿尔茨海默病患者。随着我国人口老龄化的加剧，老年期痴呆患病率总体呈上升趋势。2022年9月21日，是第29个世界阿尔茨海默病日。今天，中国人民解放军总医院神经内科医学部主任于生元做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端，为大家科普阿尔茨海默病的相关知识。

阿尔茨海默病（Alzheimer disease，AD）俗称“老年痴呆”，是一种神经系统退行性疾病，好发于60岁以上的老年群体。据统计，中国60岁及以上老年人中约有1500万痴呆患者，其中将近1000万是阿尔茨海默病患者。阿尔茨海默病是增龄性疾病，随着年龄增长，患病率会越来越高。

于生元介绍，阿尔茨海默病是进行性的、退行性的疾病，是缓慢逐渐加重的认知功能障碍。由于发病机制和原因尚不清楚，目前还没有有效的根治办法。对患者的治疗还停留在尽可能地延缓病情发展，减少一些并发症等以避免影响患者的寿命。

针对阿尔茨海默病的治疗有两大手段，一是药物，其主要作用是增加乙酰胆碱的浓度。“还有兴奋性氨基酸受体拮抗剂比如美金刚。此外我们近几年也尝试作用于肠道菌群，脑肠轴的药物。另外国际上也有一些专门用来针对β淀粉样蛋白的药物，目前我们应用经验还比较少。药物可能有帮助，但不能根本逆转。”于生元表示。

二是非药物治疗手段。非药物手段最重要的就是陪伴，包括亲人的陪伴、专业医务人员或其他陪护人员的陪伴。通过良好的陪护，一是可以防止并发症，二是能激发患者残存的脑功能，比如做游戏就可以让患者保持尚存的功能。总的说来，就是要鼓励患者发挥主观能动性，做一些有意义的、能够促进智力活动的锻炼。此外，要帮助患者做到饮食规律、睡眠规律。从一定意义上来说，非药物治疗比药物治疗更为重要。