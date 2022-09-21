哀悼！我国著名妇产科专家陈文祯逝世

据福建省妇幼保健院官网消息，我国著名妇产科专家、福建省妇幼保健院原院长陈文祯，因病于2022年9月18日在福州逝世，享年97岁。

陈文祯近照。福建省妇幼保健院供图

陈文祯从小立志从医。从医学院毕业后，便开始了护佑妇幼之旅。上世纪70年代末，她带着丰富的妇产科经验，赴农村地区，为广大妇女解除“两病”之痛；90年代初，她再次深入基层，开展“降低孕产妇死亡率”的相关工作；72岁高龄时，为帮助患者圆母亲梦，她甘做学生，踏入生殖领域新天地。鲐背之年，她依然不改对事业和患者的牵挂。

从医70余年，陈文祯说：“看到孩子妈妈的笑容，才是作为医生的幸福。”

24岁立志 做一名好医生

“女人要独立，就要在工作上有本领。”抱着这样的志向，高中毕业后，陈文祯报考了福建医学院（现福建医科大学）。

看到女儿如此执着，父亲给了陈文祯一个忠告：“你要做医生就要做一名好医生，不要做庸医。”父亲的这句话，像座右铭规范了陈文桢一辈子，从医70年来，她的目标只有一个：做一名好医生。

上世纪70年代，我国农村妇女生育条件较差，容易留下后遗症，为响应国家号召，陈文祯免费给农村妇女治疗“两病”（子宫脱垂和尿瘘）。任福建省防治协作组组长时，她带队到惠安、南安等地的手术室及病房，在缺医少药、条件简陋、生活艰苦的情况下，白天开展防治，晚上开课指导，培养技术力量，攻坚解决疑难病例。

“尿瘘手术难度大，一个县200例的工作量，还有许多妇女在排队等着。”当时，农村妇女对尿瘘手术的需求量很大，即便到了夜晚，陈文祯也坚持在烛光下为病人做手术。

为此，陈文祯总结出了一套有效方法，手把手教给了当地医生。在陈文祯的推动下，当地平均尿瘘治愈率达80％左右，无严重并发症发生，无死亡率。

而她牵头开展的课题研究，成功探索建立子宫颈位置“中国生理常数”，被作为防治子宫脱垂的“中国标准”沿用至今。

为造试管婴儿 72岁甘当学生

“女性没有享受当妈妈的快乐是最不幸的。”1997年，早已过了退休年龄的陈文祯接到新任务：带领年轻人研究试管婴儿技术，造福不孕不育夫妻。

已经72岁的陈文祯再次当起了“学生”，参加广州辅助生殖培训时，陈文祯比讲课老师的年纪还大，但她却不以为然，白天听课，晚上整理笔记复习，她说：“先做学生，再当先生，不懂的就要学，哪里还管老不老。”

回到福建后，陈文祯带领医院的团队摸索研究，1999年1月5日，福建省第一例试管婴儿双胞胎男婴顺利诞生，并健康茁壮成长至今。

“俩孩子都管我叫外婆，还常来看我。”陈文祯露出了幸福的笑容。

82岁九死一生 最想活着再工作

在漫长的从医生涯中，陈文祯教授始终在为病人服务，晚年也依然坚持出诊。

2007年12月，82岁的陈文祯教授得了一场病，身上大块大块紫红色淤青，双腿比正常时肿了两倍，加上脊柱和胸椎骨折，在密闭的层流室里治疗了半年。

住院期间，陈文祯教授问的最多的一个问题是“什么时候出院”，理由则是“要赶着去上班”。刚能站起来，陈文祯就执意要求锻炼走路，一步、两步、三步；10米、50米、100米……之后又要求练习走台阶。

小女儿心疼她：“你锻炼走路就好了，不要走台阶。”陈文祯却说：“不行，门诊楼虽然有电梯，但要走过一层楼的台阶才能到达，如果我能走台阶，就说明我可以上班，能给病人治病了。”

2010年2月，陈文祯终于又回到了她的门诊室，以85岁高龄又开始收诊病人，这一看又是十一年。