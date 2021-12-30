直播预告：刘朝晖谈“宫颈癌防治与预防HPV感染”

每年1月是宫颈癌知晓月。HPV感染和由此导致的宫颈癌是威胁中国女性健康的一大挑战。近年来，宫颈癌的发病率呈现上升趋势，且年轻化趋势愈发明显，宫颈癌的防治已引起全社会广泛关注。宫颈癌防治的关键策略是什么？哪些人群尤其需要关注HPV疫苗接种？我们应当如何选择合适自己的疫苗？

2022年1月4日14:30至15:30，首都医科大学附属北京妇产医院主任医师刘朝晖将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“宫颈癌防治与预防HPV感染”主题进行科普，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

刘朝晖，首都医科大学附属北京妇产医院主任医师。曾设计、组织并参与了多项全国多中心的女性生殖道感染的临床研究及多项国家级课题。总共发表近200余篇科研论文，编写和参与编写的书籍近20部。设计、组织并参与了多项全国多中心的女性生殖道感染的临床研究，如全国VVC流行病学调查、重度VVC及VVC再发的临床研究、全国盆腔炎症性疾病的流行病学及临床疗效的研究等，参与并制定了12个中国生殖道感染方面的诊治规范（其中10个是主要撰写人）。目前在研的国家自然科学基金2项。率先在中国推广阴道微生态诊治理念，2005年建立全国第一家微生态实验室。“阴道微生态评价系统在妇产科的应用”妇幼健康科学技术科技成果二等奖。

现任中国性学会性专业委员会副主委兼生殖道感染组组长、中华医学会妇产科分会感染协作组副组长、全国卫生产业企业管理协会妇幼健康分会女性生殖道微生态检验与临床专家委员会副主委、中国微生态学会妇产科学组副组长、中国阴道微生态专家委员会副组长、中华医学会妇产科分会感染协作组副组长、中国妇幼健康研究会生殖道感染分会常务副主委、中华妇产科杂志编委、中国实用妇科与产科杂志编委、药物不良反应杂志编委、现代妇产科杂志编委及实用妇产科杂志编委。

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