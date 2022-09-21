药盒包装也瘦身？上海发布药品包装物减量指南

图为中包装药品包装“瘦身”后的样子。来源：“上海市场监管”微信公众号

人民网北京9月21日电 （记者孙红丽）据上海市市场监督管理局微信公众号消息，近日，由上海市市场监督管理局、上海市药品监督管理局指导，上海市计量协会联合上海市医药质量协会组织编制的《药品包装物减量指南 片剂和胶囊剂》团体标准正式发布，该标准将于9月30日起正式实施。据悉，该项标准的发布填补了“限制药品过度包装”的技术空白，成为全国首个药品领域包装物减量相关团体标准。

《药品包装物减量指南 片剂和胶囊剂》以片剂和胶囊剂集采药为重点，从包装空隙率、包装层数、材质选择、中包装、运输包装等方面都提出了相关规定，覆盖了药品生产、经营全产业链过度包装治理。

在生产方面，标准明确指出，可考虑调整目前市场上大量使用的中包装形式，通过裹包膜、塑封带等形式替代传统纸盒，实现包装物减量。

在运输方面，标准明确指出，可选择符合冷藏、常温等各种储存环境需求的纸箱，代替传统纸箱型号规格“一刀切”包装方式，以更科学、合理、节约的方式进行药品运输。

另外，标准对药品包装空隙率、包装层数提出了明确要求，如包装层数宜小于等于三层、包装空隙率随着药品含量不同有相应限定要求等。该标准响应了市民百姓尤其是慢性病患者对于减少药品不必要包装的呼声，避免了家中药罐头“堆积如山”场景的出现，实现了包装层数的减少、包装盒的瘦身、每板药粒“变多”等等改变，更是倡导绿色低碳生活的生动实践。