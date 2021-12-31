控制调节性T细胞发育的生化“开关”找到

据物理学家组织网29日报道，来自美国圣犹大儿童研究医院的免疫学家确定了控制调节性T细胞发育的生化“开关”以及相应的工作机制。这些发现是科学家们在理解调节性T细胞发育和功能方面取得的重大进展，有助开发出更好的方法，治疗自身免疫性疾病和癌症。

调节性T细胞是具有调节功能的成熟T细胞亚群，具有抑制免疫反应的作用，有助于维持和微调免疫平衡。如能将这些免疫细胞用于临床，对预防自身免疫疾病和癌症治疗极有价值。

在最新研究中，研究人员将重点放在Foxp3蛋白上，他们此前就知道Foxp3的表达对于将前体免疫细胞转化为免疫抑制调节性T细胞至关重要，但对于Foxp3表达如何被精确控制知之甚少。

研究人员在小鼠T细胞中发现了一个由3个步骤组成的生化过程：首先，前体细胞接收引导信号，并启动调节性T细胞的发育； 随后，一种称为组蛋白乙酰化的表观遗传机制充当开启Foxp3表达的开关，就像电池启动引擎一样。组蛋白乙酰化也会在染色质上添加化学标签以促进Foxp3基因的表达；最后，另一个被称为DNA去甲基化的表观遗传过程接管Foxp3的表达，就像燃料使发动机运转一样，并在这一过程中将化学标签从DNA中去除。令人惊讶的是，一旦DNA去甲基化开始，组蛋白乙酰化就“功成身退”了。

研究人员此前曾报道，肠道内促进健康的细菌产生的维生素C和短链脂肪酸丁酸酯可增强Foxp3的表达，最新研究中的“三步走”过程显然另辟蹊径。

最新研究通讯作者冯永强（音译）博士表示：“在这项研究中，我们提出了关于调节性T细胞是如何产生的基本问题，了解这些基本原理将有助于人们在未来精确操纵这些细胞，以治疗癌症或自身免疫性疾病。此外，在调节性T细胞发育的每一步，研究都揭示了不同的机制，这些机制可以有针对性地增加或减少调节性T细胞的数量，从而改善人类的健康。”