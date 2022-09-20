国家卫健委：两证齐全医养结合机构数较2017年增加76.7%

人民网北京9月20日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委就党的十八大以来老龄工作进展与成效举行新闻发布会。会上，国家卫生健康委老龄司司长王海东介绍，截至2021年底，全国医养签约数是2017年的6.6倍；两证齐全医养结合机构数较2017年增加76.7%。

医养结合取得积极成效

王海东介绍，医养结合深受老年人的欢迎，最近几年国家卫生健康委会同有关部门深入推进医养结合，取得了积极的成效。

一是完善政策措施。印发了《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，制定了医养结合机构管理指南、医养机构服务指南，还有医养签约合作服务指南三个标准规范。医养结合的标准规范体系初步建立。

二是服务供给显著增加。深化“放管服”改革，优化医养结合机构审批登记流程。开展社区医养结合能力提升行动，增加居家社区医养结合服务供给。组织开展老龄健康医养结合远程协同服务试点。

三是服务质量有效提升。将医养结合纳入全国质量工作考核省级政府质量工作考核要点。连续3年开展医养结合服务质量提升行动，并列为全国“质量月”活动内容。实施医养结合示范项目，开展示范省（区、市）、示范县（市、区）和示范机构创建活动，组织医养结合人才能力提升培训项目，2020年以来培训4万余人。

加大居家社区医养结合服务供给

王海东还表示，下一步，一是深化医养资源共建共享。合理布局康复医院、护理院、安宁疗护机构等接续性医疗机构，健全医养合作机制。鼓励农村地区通过毗邻建设、签约合作、两院一体等多种方式实现医养结合。

二是加大居家社区医养结合服务供给。支持有条件的医疗卫生机构为失能、高龄等老年人提供居家医疗服务。这是老年人迫切需要的。落实好家庭医生签约服务。

三是提升医养结合服务质量。落实医养结合标准规范，开展医养结合从业人员的继续教育，实施好医养结合示范项目，让老年人获得优质、高效、便捷的医养结合服务。