医中有养、养中有医、失能有保 河北邢台农村医养结合推出三举措

人民网北京4月8日电 （记者孙红丽）今日，国家卫健委就医养结合工作进展成效有关情况举行发布会，这是国家卫健委以“奋斗百年路 启航新征程”为主线召开的“中国共产党为人民谋健康的100年”系列新闻发布之一。

针对农村老年人的医养结合工作，河北省邢台市副市长邓素雪在会上介绍，目前，邢台市共有227个养老机构和110个医疗机构实行了医养一体、两院融合的发展模式。长期护理险实施以来，共有18340人次享受了这个待遇，并且明显提高了医养机构的入住率，有的医养机构做到了一床难求，使农村老人有了更多的获得感。

邓素雪介绍，从2016年以来，邢台市主要是通过三种方式来解决农村的医养结合工作：一是推行医中有养。将乡村的养老机构、幸福院和乡村医疗机构建在一起、连接在一起，用乡村医疗机构直接为乡村的养老机构提供医疗服务；二是养中有医。在养老机构设置卫生室和护理站，派驻医护人员，提供医疗服务，推行养中有医；三是失能有保。2019年邢台在全市推行了长期护理保险制度，目前有734万人参保，报销比例在65%左右，定点服务机构135个。

“通过这三种措施，使农村老人既解决了养的问题，又解决了医的问题，同时减轻了失能、半失能家庭的负担。”邓素雪说。