国家卫健委：2030年完成全国医养结合示范机构创建工作

人民网北京4月27日电 （记者张文婷）医养结合是实现健康老龄化、满足老年人健康养老服务需求的重要举措。近日，国家卫生健康委印发《医养结合示范项目工作方案》（以下简称《方案》）。

《方案》提到，全国医养结合示范机构创建活动每2年开展一次，每次创建示范机构约100个（含中医药特色的医养结合示范机构），2030年完成创建工作。

《方案》明确了医养结合示范项目创建工作的创建目标、创建范围、创建标准、工作流程。

创建目标为总结推广好的经验和做法，发挥辐射带动作用，引导鼓励各地深入推进医养结合工作，建立完善医养结合政策体系，吸引更多社会力量积极参与医养结合，不断提高医养结合服务能力和水平，更好满足老年人健康养老服务需求。

创建范围包含全国医养结合示范省（区、市）、全国医养结合示范县（市、区）、全国医养结合示范机构。

《方案》提到，全国医养结合示范省（区、市）和全国医养结合示范县（市、区）的创建标准有6个方面，分别是党政重视、部门协同；政策支持，推动有力；固本强基，优化提升；注重管理，强化监督；完善支撑，加强保障；群众认可，评价良好。

全国医养结合示范机构的创建条件为运营满5年及以上，近2年入住率达到实际运营床位的60%及以上，入住失能、失智老年人占比超过50%。优先推荐对老年人开展健康和需求综合评估、建立老年人电子健康档案、积极干预老年综合征预防或减缓失能失智、注重发挥中医药特色和优势等的医养结合机构。同时，全国医养结合示范机构应满足“五好”要求，分别是环境设施好、人员队伍好、内部管理好、服务质量好、服务效果好。

《方案》要求，对示范县（市、区）和示范机构进行动态管理，若发生重大不良社会影响事件、违法案件或医养结合相关政策执行不力、服务水平明显下降、老年人权益受到侵害等工作服务严重滑坡的情况，按程序及时取消示范县（市、区）或示范机构命名，且3年内不得再次申请创建示范县（市、区）和示范机构。