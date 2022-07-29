预防骨质疏松不只是补钙（名医讲堂）

骨质疏松俗称“缺钙”。

钙是人体的一个重要元素，人体内90%以上的钙存在于骨骼和牙齿中，还有少部分在血液以及软组织中。骨骼中的钙使骨骼结实而强壮，但骨骼里的钙含量并不是恒定不变的，它与血液和软组织中的钙不断交换，达成一个稳定的平衡。骨骼中的钙质如果丢失过多，就可能引起骨质疏松。

出现哪些情况，要怀疑已出现骨质疏松呢？

脆性骨折是骨质疏松比较常见和严重的表现，也是治疗骨质疏松所针对的最重要目标。脆性骨折就是在很轻微的动作后，比如打喷嚏或是很轻微的外伤之后就出现了骨折，比较常见的是脊椎的压缩骨折、前臂手腕以及髋部的骨折。

骨质疏松还会出现其他症状，如不明原因的全身疼痛，包括腰背部、四肢、颈肩等，尤其在夜间较明显，且可能会伴随抽搐和夜汗多等情况。老年女性随着年龄增长，身高逐渐变矮、出现驼背，也要怀疑存在骨质疏松。

此外，如果体检时骨密度检测结果异常，也要高度怀疑骨质疏松。骨密度检测中比较重要的是骨密度测量值，其中T值是与健康人进行比较的比值，而Z值是与同龄人进行比较的比值。T值>-1，是正常的骨密度；T值在-2.5和-1之间，存在骨量减少的问题；T值＜-2.5，就被认为存在骨质疏松。

大部分骨质疏松患者是原发性的，老年人和绝经后女性是原发性骨质疏松的主要人群。

人在进入老年期之后，骨代谢的平衡向骨质丢失倾斜，特别是女性在绝经期后激素代谢水平改变，更容易出现骨质疏松。

但是也有一部分情况属于继发性骨质疏松。如极度缺少活动和锻炼，不良的烟酒嗜好等一些不健康的生活方式，都可能造成骨质疏松；甲状旁腺功能亢进、过早的绝经/闭经等内分泌系统疾病，也会导致骨质疏松；炎性肠病、胰腺疾病和胃肠道功能吸收不良等胃肠道疾病，会造成钙质的吸收异常。

预防骨质疏松就是要补钙吃药吗？并非如此。其实，预防骨质疏松最重要的措施，是调整生活方式。

首先，饮食上要均衡膳食、平衡营养，每餐都要摄入必要的营养元素，例如蛋白质、维生素和纤维素等。如果有骨质疏松的风险，就要更加注重牛奶等含钙丰富食品的摄入。其次，最好能够有一定的户外活动、接受日光照射，以利于钙质吸收。第三，适量的活动锻炼有助于减少骨质疏松的发生，但不能过量，否则适得其反，造成劳损。第四，调整不健康的生活方式，如戒烟、戒酒，减少碳酸饮料、咖啡等摄入。

必须提醒大家，在服用一些特殊药物的时候，要关注药品说明书上是否提示存在造成骨质疏松的可能，必要时向开药医生咨询。

治疗骨质疏松通常是一个慢性和长期的过程，因此在治疗过程中要定期监测，看看前段时间治疗效果如何。一般骨密度检测一年一次，最长不超过两年一次，以便于及时调整抗骨质疏松药物，达到较好疗效。

（作者为北京协和医院骨科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 19 版）