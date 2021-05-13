直播预告：心脏疾病种类繁多，掌握预防方式是关键

心脏疾病是一类比较常见的循环系统疾病，其范畴比较广，主要指的是引起心脏结构、功能发生异常的心脏病，主要包括心力衰竭、冠状动脉粥样硬化性心脏病、各种类型的心肌疾病等等。心脏疾病仅仅是“心脏”出现异常吗？它是如何发生的？又该如何预防？

5月13日16:00至17:00，人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京同仁医院心血管中心主任医师、教授王国宏进行视频科普访谈，欢迎届时收看。

专家简介

王国宏，主任医师、副教授、博士，硕导。首都医科大学附属北京同仁医院心血管中心心内科副主任、南区心血管中心副主任。学术任职：首都医科大学心血管学系委员，北京心脏学会理事，北京心血管疾病防治研究会多学科交叉冠脉介入分会委员，中国高血压联盟理事等。

曾申请国家自然科学青年基金、北京市自然科学基金等项目。发表SCI及核心期刊发表文章30余篇。

擅长：冠心病介入治疗及结构性心脏病的内科治疗;熟练掌握超声心动图诊疗技术及心血管危重症抢救。

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