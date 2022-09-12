中秋、国庆假期期间，首都防控工作任务艰巨繁重。近期发生的校园聚集性疫情，深刻揭示了大范围、大规模人群流动存在的疫情传播风险。首都疫情防控当务之急是打赢校园疫情歼灭战，同时还要强化节假日精准布防，提升输入风险的早发现能力。我们必须始终绷紧防疫这根弦，进一步织密织严首都疫情防控网，进一步减少疫情输入风险，确保人民群众身体健康和生命安全，确保首都安全。

9月11日，北京市召开新冠肺炎疫情防控工作第398场新闻发布会。北京市疾控中心副主任刘晓峰介绍，9月11日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者14例，均为隔离观察人员，其中昌平区7例、朝阳区5例、海淀区2例，均为轻型。北京近日连续出现多起高校聚集性疫情，均为京外进返京人员引发。（相关报道见04版）

近段时间，北京连续发生三起校园聚集性疫情，表明本市校园疫情防控工作仍有不足，许多方面、领域和环节都亟待加强。北京作为教育资源集中的优势地区，师生群体规模庞大，仅高校学生就有100余万。暑假刚过，在全国疫情多点散发、多地频发背景下，大量高校师生员工陆续返京返校，这种大范围、大规模的人员流动必然带来不可小视的疫情输入风险。

校园尤其是高校校园是当前首都疫情防控的重要部位，是疫情防控工作的重中之重，必须予以高度重视。有关部门应积极开展学校防疫安全大检查，查找问题、堵塞漏洞，防患于未然。各区各部门应加强进返京学生的防疫管理工作，重点管好第一周。学校要加强校内健康观察场所规范管理和服务保障，指导学生抵京后7日内不出校、不串门、不聚集，不前往人员密集场所，不开展线下聚集性活动。

学校人员密集，更容易成为疫情传播的“放大器”和“加速剂”。北京疫情防控面临京外、境外双重输入风险，防控形势严峻复杂，此时更要加强校园等风险点位排查落位，严防疫情向社会面外溢。校园疫情频发，首都各高校都要举一反三、引以为鉴。高校应进一步抓好常态化疫情防控，做好返京返校、新生入校防疫工作，对抵京返校学生提倡点对点闭环管理，确保校园防疫安全。

目前，首都校园疫情防控处于关键期，要坚持以快制快，用最短时间围住捞干扑灭。要抓好校园疫情处置，迅速开展流调、排查、管控、转运、隔离等工作；坚持人、物、环境同查，全面排查病例活动轨迹所涉风险点位和人员，第一时间落位并分类管控，压紧压实四方责任，防止风险外溢，坚决打赢校园疫情歼灭战。

当前，国内本土疫情仍呈现多点散发态势，北京市疫情防控面临的京外输入风险持续存在。9月10日0—24时，有14个省份报告新增本土病例179例，有24个省份报告新增本土无症状感染者959例。贵州省贵阳市疫情仍处于发展期，全市当日新增确诊病例1例，无症状感染者115例。四川新增本土确诊病例97例，新增本土无症状感染者90例，且涉及成都、宜宾、内江、阿坝等多地。新疆报告感染者数维持低位，总体风险下降，但重点区域社会面风险仍然没有消除。

中秋、国庆假期期间，人员流动性增加，加大了疫情传播的风险，首都防控工作任务艰巨繁重。为确保中秋、国庆前后首都防控形势稳定，让人民群众度过一个健康、平安、祥和的假期，倡导就地过节，减少跨市活动。过节不忘防疫，外出不忘防护，市民群众要坚持不去7日内出现本土疫情的县（市、区、旗）旅游或出差，履行好个人防疫责任。

为确保首都防控形势稳定，最大限度减少对生产生活的影响，在京单位及进返京人员应切实履行防疫责任。职工假期返岗前48小时内应进行1次核酸检测，检测阴性结果未出之前或有疑似症状的暂缓返岗。进返京人员应做好旅途中个人防护，主动向社区、单位等相关部门报备，严格遵守各项防疫规定，开展3天2检。

近期连续发生的校园聚集性疫情，深刻揭示了大范围、大规模人群流动存在的疫情传播风险。首都疫情防控当务之急是打赢校园疫情歼（本报评论员 樊大彧）