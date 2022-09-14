日行万步助健康 加快速度更有益

科技日报北京9月13日电 （实习记者张佳欣）近日发表在《美国医学会内科杂志》和《美国医学会神经病学》上的两项研究，监测了78500名使用可穿戴跟踪器的成年人，证实每天走1万步是实现最佳健康效果的理想步数。此外研究还发现，重要的不仅仅是走多少步，还有走多快。这两项研究也是迄今最大规模的关于行走步数对健康影响的研究。

研究发现，每天走1万步可以降低患痴呆症、心脏病、癌症和死亡的风险。然而，更快的步速表现出的好处超过了所达到的步数。

研究论文合著者、悉尼大学查尔斯·珀金斯中心和医学与健康学院研究员马修·艾哈迈迪博士说：“这一研究的结论是，为了保护健康，人们不仅可以把每天走1万步作为理想目标，还可以走得更快些。”

研究人员称，每走2000步到1万步，过早死亡的风险就会降低8%—11%。心血管疾病和癌症发病率也有类似的关联。

每天走的步数越多，患全因痴呆症的风险就越低。每天走3800步，风险就降低了25%。9800步是降低50%痴呆症风险的最佳步数。

研究还表明，步频强度或较快的步速显示出与所有结果（痴呆症、心脏病、癌症和死亡）的有益关联，超过了每天的总步数带来的益处。

这些发现可能会为基于步速的体育运动指南提供参考，并有助于制定旨在预防慢性病的有效公共卫生计划。