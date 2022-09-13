直播预告：全国爱牙日|儿童矫正牙齿的最佳年龄及注意事项，家长不要错过

如今，孩子的牙齿、下颌的美观，越来越受到家长们的重视。当孩子的牙齿排列或咬合出现问题时，家长往往会选择给孩子进行牙齿矫正，但仍然有不少家长对牙齿矫正有错误的认知。

9月16日15：00，北京大学口腔医院口腔正畸科主任医师、中华口腔医学会国际交流部主任刘怡将做客“人民好医生”客户端，和大家聊一聊儿童早期矫治的相关知识，欢迎届时收看。

专家介绍：

刘怡，北京大学口腔医院口腔正畸科主任医师；中华口腔医学会国际交流部主任。

专长：1. 颞下颌关节紊乱病TMD的正畸治疗；2. 儿童早期矫治及口颌功能诊断；3. 舌侧正畸。

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