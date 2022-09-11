振兴、升级、低碳 这些词汇背后是奶企的目光焦点

近日，以“铸就中国奶业民族自信之魂，行稳致远高质量发展赶考之路”为主题的第十三届中国奶业大会、2022中国奶业D20峰会暨2022中国奶业展览会在济南召开，我国奶业发展新信号在此发出。

作为“乡村振兴”与“健康中国”战略的重要抓手，奶业一直是国家高度关注的重点民生产业。今年2月，农业农村部发布的《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》 明确提出采取九项措施推动奶业高质量发展，提高奶业质量、效益和竞争力，一系列举措为民族奶业发展持续注入政策红利。

奶业振兴催动现代化牧场建设

近年来，中国奶业从多个维度出发推动了改革、升级、创新，处于市场中间的中国奶企也在不断调步伐、稳迈进。提到乡村振兴、奶业振兴，众多企业家们都把目光不约而同地投向了现代化牧场建设这一话题。

《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》提出要优化奶源区域布局、提升自主育种能力，支持标准化、数字化规模养殖。在北京三元食品股份有限公司总经理唐宏看来，乳品加工企业入局奶牛养殖业是行业发展的必然趋势，为牧场插上现代化的翅膀是重中之重。“乳品加工企业布局上游奶牛养殖业有利于上下游利益联结机制的构建，对于缓解生鲜乳供需矛盾、促进行业健康发展具有重要意义；以乳品加工龙头企业为主导的大型牧业集团带动中小牧场生产和管理水平提升，有利于快速提升奶牛养殖业发展水平，提高民族奶业整体竞争力；奶牛养殖业的健康、稳定发展可以带动上游牧草和饲料粮种植业以及社会化服务等供应链体系的健康发展，对于推动乡村振兴也具有重要意义”。

据唐宏介绍，三元食品始终关注奶牛自主育种能力的提升，长期致力于优秀种公牛自主培育和群体遗传改良。“与几十年前的奶牛养殖经验不同，如今北京首农建立的EDTM体系（E-奶牛环境、D-奶牛生产数字化管理、T-全混合日粮营养调控、M-奶牛生产标准化管理）和自主开发的大数据运营管理平台实现了育种、养殖的全过程数字化、精准化管理”。

面对奶源建设的国际竞争压力，唐宏建议，一是推动奶牛种业振兴；二是推动奶牛养殖业质量提升；三是优化奶牛养殖业生产成本、加强数字化转型；四是提高奶业科技创新能力；五是推动绿色低碳养殖。

光明乳业股份有限公司党委副书记、副总裁贲敏也认为牧场建设是保障奶源、保证牛奶以及各类奶制品品质的重中之重，亦是奶业发展不可或缺的重要环节。从行业层面出发，牧场建设是助力乡村振兴，擘画乡村发展新画卷的强力引擎；从国家层面看，乡村振兴战略作用于现代牧场建设，会为奶业带来更显著的发展成果。

“乡村振兴与现代化牧场建设是相互促进的一体两面，当国家战略的东风吹到了现代化牧场，奶业发展的勃勃生机得以显现。”贲敏举例介绍，早在90年代光明乳业已经布局全国奶源“新鲜”版图。如今，借力早先推出的现代化生牛乳空运模式，既保证了乳品新鲜品质，也嫁接起中国东部与西部的空中经济之路，为西部农牧业发展注入新动能。

消费升级推动乳业高质量发展

随着中高端消费需求不断上升，乳业进入高质量发展阶段，消费者需求层次由单一向多元化、个性化转变。关于如何抓住新的消费增长点，贲敏表示，受疫情影响，人们的消费意识不断趋于理性，越来越清楚自己想要什么，也认识到品质的重要性。“消费越升级、品质越要当先，立足奶品富含蛋白质、活性因子等营养成分的优势，用传统、靠谱的品质来迎合新时代下消费者营养、健体以及社交等新需求，是奶业应该思考并牢牢抓住的机会”。

同时，贲敏认为奶业品牌应以消费者的需求为出发点不断推陈出新，在借势、跨界、破圈、联名等方式推广营销时守住“品质”的生命线，真正做到以品质不负所望,用匠心构筑未来，以此收获消费者发自内心的好评，促进奶业的高质量发展。

新希望乳业股份有限公司副总裁张帅认为，紧密围绕用户需求是奶企抓住新消费增长点的核心。他举例说，新乳业推出“专、精、特、新”四位一体动力发展模式。所谓的“专”，是要专注、专业、专心。“精”是要做精准、精致、精细的产品，要拿出好的产品，在用户中间成就口碑和品牌。“特”是要发挥独特的优势，新乳业通过并购整合在全国布局了优质的产业链，创新推出品牌为消费者带来差异化体验。“新”是利用新技术促进创新，新乳业进行了产品创新和品类结构调整，重点打造低温鲜奶和低温酸奶的鲜品类“双强”。

张帅表示，深入研究乳品消费变化的新趋势和新特点，进一步优化产品供给结构，发挥低温奶新鲜优势，挖掘低温奶的市场潜力，将成为新希望乳业多年“鲜战略”向“鲜立方”升级的战略核心。

绿色低碳助力可持续发展目标

奶业覆盖牧草种植、奶牛养殖、原奶运输、生产加工、产品储运等多环节，全面推进奶业减碳已成为落实我国“双碳”战略的重要一环。

据张帅介绍，新希望乳业一直在探索和布局绿色低碳全产业链。从低碳牧场开始，建立奶牛碳排放基础数据，开展基于配方优化与精准饲养的减碳增效技术研究；推动绿色工厂，采用光伏、沼气、风能等清洁能源，降低工厂能源消耗；采用环保包装。

今年，新希望乳业与国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心达成合作，与国内相关“碳中和”科研团队一道运用科研技术对温室气体排放进行准确核算，并应用减排技术制定“零碳乳业”行动计划。“每一瓶牛奶的诞生，背后都是来自包括牧场、生产端、物流端直至消费端全链条的数字化转型支撑。同样的，我们也希望用实际行动以及数字化力量助推乳业走向绿色低碳的高质量发展道路。”张帅说。

“养成低碳生活习惯，走可持续发展之路，践行高质量发展理念是守护全球美好明天的题中应有之义。”贲敏主张发展低碳环保事业要身体力行。从奶业全行业来看，行业倡议、企业推动、公众支持是很好的循环发展方式，企业做好自身环保贡献的同时还要呼吁、倡导、带动公众参与其中。

与此同时，光明乳业在积极推进农场和牧场联动的绿色种养循环模式。“经过连续多年的坚持，这一过程趋于成熟，可以巧妙地实现牧场奶牛粪便、排泄气体和农场种植作物所需养料的无缝转化，既有利于牧场奶牛生存环境的改善，也践行了农业绿色环保发展理念。”贲敏说。