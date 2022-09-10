直播预告：我是减重手术的合适人选吗？

为了持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏正式开讲。《健康医“声”说》科普专栏将邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

随着减重手术的广泛开展，大量肥胖病人从中获益。减重手术不仅可显著降低病人多余的体重，还能缓解因肥胖带来的各种代谢性疾病。但大多数病人在体重下降后，相对过多的皮肤带来的困扰伴随而来，减重术后实施二期塑形手术为解决此类问题提供了重要手段。

9月13日14:00，复旦大学附属华东医院普外科主任顾岩教授将做客直播间，为大众详细讲解减重代谢手术及塑形手术的相关科普知识，欢迎届时收看。

专家介绍：

顾岩，复旦大学附属华东医院普外科主任，主任医师、教授、博士生导师，博士后合作导师。担任国家卫健委能力建设和继续教育外科专家委员会减重与代谢外科专委会委员，中国医师协会外科医师分会肥胖与糖尿病外科医师委员会(CSMBS)委员，中国研究型医院协会糖尿病与肥胖外科专业委员会常委等学术任职。

擅长：主要从事减重与代谢外科、疝与腹壁外科、胃肠肿瘤外科的基础及临床工作，在各种复杂疝与腹壁外科疾病的手术治疗、巨大腹壁缺损修复重建、肥胖与糖尿病的外科治疗及及胃肠道肿瘤肿瘤外科治疗方面具有丰富的经验。