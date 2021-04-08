国家卫健委：超过90%的养老机构能够为老年人提供医疗卫生服务

人民网北京4月8日电 （记者孙红丽）今日，国家卫健委就医养结合工作进展成效有关情况举行发布会，这是国家卫健委以“奋斗百年路 启航新征程”为主线召开的“中国共产党为人民谋健康的100年”系列新闻发布之一。国家卫生健康委老龄健康司司长王海东在会上介绍，截至到去年年底，全国共有两证齐全的医养结合机构5857家，比2017年年底增加了59.4%，医疗卫生机构与养老服务机构建立签约合作关系的有7.2万对，是2017年底的6.1倍。两证齐全的医养结合机构床位数达到158.5万张，超过90%的养老机构都能够以不同形式为入住的老年人提供医疗卫生服务。

王海东介绍，目前已形成医疗卫生机构与养老机构签约合作、医疗卫生机构开展养老服务、养老机构依法开展医疗卫生服务、医疗卫生服务延伸到社区和家庭这四种相对成熟的医养结合服务模式。

“经过积极推动和不懈努力，我国医养结合的政策体系、服务体系、标准体系、人才体系、信息体系基本建立，医养结合服务能力持续提高。”王海东表示，医养结合将相对独立的医疗卫生资源和养老服务资源进行了有效整合，实现了资源共享、服务衔接，为广大老年人提供了专业规范、方便可及、综合连续的健康养老服务，提升了老年人的获得感和满意度。

“下一步，我们将深入贯彻党的十九届五中全会精神和‘十四五’规划纲要的要求，坚持贯彻新发展理念，在政策体系、服务网络、标准规范、人才队伍、信息化建设、组织保障等多方面继续发力，推动医养结合实现高质量发展。”王海东说。