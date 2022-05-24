国家卫健委：十八大以来居民县域内的就诊率超过90%

脱贫攻坚是我国实现全面建成小康社会目标的重大任务，健康扶贫是打赢脱贫攻坚战的关键战役。今日，国家卫生健康委召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会，介绍党的十八大以来健康扶贫工作成效以及与乡村振兴有效衔接工作进展，并答记者问。

农村卫生事关亿万农民身体健康，是乡村振兴的应有之义。国家卫生健康委基层司副司长、一级巡视员诸宏明介绍，党的十八大以来，国家卫生健康委贯彻落实“以基层为重点”的卫生健康工作方针，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，农村卫生事业取得了积极进展和成效。主要体现在以下四个方面：

一是健全服务网络，群众就近看病就医更加方便。以县域为单位根据服务人口和半径，合理布局医疗卫生机构，打造15分钟的医疗卫生服务圈。到2021年底，全国县级医疗卫生机构2.3万个，乡镇卫生院3.5万个，村卫生室59.9万个，实现了县乡村全覆盖。

二是加强能力建设，群众病就医环境进一步改善。先后开展“建设群众满意的乡镇卫生院”、“优质服务基层行”等活动，指导乡村医疗卫生机构提升服务能力，目前居民县域内的就诊率超过90%，乡村两级诊疗量县域内占比长期保持2/3以上。

三是创新服务方式拓展服务内涵，着力维护人民群众身体健康。通过家庭医生签约提供主动式的服务，持续开展国家基本公共卫生均等化服务。到2022年，人均基本公共卫生服务经费的补助标准提高到了84元，农村居民能够在常住地的基层医疗卫生机构获得预防接种、高血压糖尿病健康管理等12类基本公共卫生服务，服务内容越来越丰富，覆盖面越来越广。

四是推进紧密型县域医共体建设，推动服务质量同质化。在全国800多个县市区开展试点，引导医共体提升医疗能力，同时将更多工作转向健康管理，90%以上的试点地区实现医共体内的检查检验结果互认。通过开展远程医疗开始实现基层检查上级诊断，农村居民已经能够在基层获得县级甚至省市级专家高水平的服务。另外，积极推进村委会的公共卫生委员会建设，强化基层卫生综合治理和组织动员能力。