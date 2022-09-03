北京9月2日电 在国家卫健委2日举行的“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会上，国家卫健委规划司司长毛群安指出，党的十八大以来，我国大力推进健康中国、数字中国两大战略融合落地，国家全民健康信息平台初步建成，省统筹区域全民健康信息平台不断完善，实现了各级平台联通全覆盖；积极推动公立医院逐步接入区域全民健康信息平台，依托平台推动不同医疗机构之间诊疗信息互通共享。

面对突发疫情，大数据在疫情防控、监测分析、病毒溯源、物资调配等方面发挥了重要作用。毛群安介绍，我国推进健康码政策统一和标准一致，全国所有省份实现“一省一码”，实现核酸检测和新冠病毒疫苗接种信息全国共享，做好核酸检测结果全国互认。搭建跨部门数据共享平台，运用大数据追踪风险人群，切实保障公众有序出行。

当前互联网、5G、物联网、人工智能等新技术快速发展，并加快与医疗行业融合，新技术在医疗机构的应用情况如何？对此，毛群安介绍，目前已经在全国31个省份开展5G+医疗健康创新试点项目987项，上海、浙江、安徽等15个省份开展医学人工智能应用和社会治理实验，北京、山东、海南等12个省份开展区块链创新应用试点，取得提升基层医生服务能力、优化医疗服务流程、提高临床诊疗水平和提升患者康复效率等阶段性成效。国家卫健委还将会同有关部门从检查检验结果互通共享等群众关心关切的“痛点”入手，开展攻坚行动，进一步实现医疗信息数据跨部门跨层级跨区域的互通共享。

毛群安还表示，总体来看，党的十八大以来，我国全民健康信息化建设成效显著。面对数字化变革带来的机遇与挑战，卫生健康行业将进一步推动数字健康新基建，培育服务新业态，提升发展新动能，积极构建数字健康战略发展新格局。

（记者 金振娅）