企业营销暗示碱性水能治病？有产品已下架！

尽管碱性水能“治病”和“酸碱体质论”的养生大骗局早被揭穿，但市场上仍有水企打出碱性水的概念推销产品。最近，云南昆明一家水企就宣称碱性水有治疗功效，当地市场监管总局第一时间对涉事企业进行了调查。

企业暗示能治病 碱性水宣传再引关注

“为健康，喝碱性水。”这是昆明水企“石林天外天”天然饮料有限责任公司的营销广告语。在这家企业的官方网站，记者看到，首页里“碱性生活每一天，品质生活新方式”等宣传语随处可见，同时企业还开设专栏介绍碱性水与健康系列科普、碱治疗等相关内容，以小视频的形式宣称碱性水对疾病的治疗作用。

此外，记者发现，该企业还在公众号上发布了一些所谓的“疗效”视频，由患者现身讲述喝了该公司的碱性矿泉水后，痛风发作明显减少，尿酸值大幅下降等功效。

针对上述企业的宣传，昆明市市场监管部门也在第一时间对当地涉事企业介入调查，并对涉事产品进行全面下架。

云南省昆明市市场监督管理局副局长 陆弋：现场发现，部分水产品里有研究宣传册，我们要求全部涉及的产品下架，目前正在根据相关证据进行研判，只要是企业违法了，我们坚决依法查处。

北京康达律师事务所律师侯蓓丽：碱性水商品属于食品范畴，如果企业宣传了治疗作用，则违反了《消费者权益保护法》《广告法》的相关规定，夸大了它的作用，很容易误导消费者，构成了虚假宣传。

营销大战再起 碱性水噱头仍在

打着“有功效”的碱性水品牌不止天外天一家。记者走访市场发现，pH酸碱度8—9、小分子备孕水、低钠低糖等宣传概念五花八门。而消费者该如何判别？碱性水到底对身体有没有功效呢？

记者在电商平台随机选择一款碱性水咨询其功效，客服都能给出 “缓解尿酸高，痛风，胃酸等酸性体质带来的亚健康状态，坚持使用效果会更加明显”以及 “经常饮用可以平衡酸碱度”的答复。而在部分超市以及便利店，有“功效”的碱性水也是受到了不少消费者的欢迎。

专家表示，目前中国大部分消费者还是处于仅有健康意识，但健康知识相对匮乏的阶段。不少企业也就趁机开始对碱性水概念进行夸大和虚假宣传。

而至于碱性水的功效，专家表示，碱性水不能替代药物。对于痛风或者是胃酸过多的患者来说，碳酸氢钠对碱化尿液或者是缓解胃酸是有一定的作用，然而弱碱性水里碳酸氢钠的含量少之又少，相比临床用药，以每升含200毫克碳酸氢钠的弱碱性水为例的话，喝到7.5~15升的量才是一天的口服碳酸氢钠片的处方剂量。

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系教授 朱文丽：所谓的水和慢性疾病的关系，我换一个通俗一点的说法，其实就是足量饮水。比如说成年人要每天达到1500~1700毫升的饮水量，只要足量饮水，就可以起到预防慢性疾病的作用，不用太去关注它的酸碱度等等，最好喝白开水。

此外，专家提醒，饮用水的功能是补充体内水分，对调节体质没有任何作用。