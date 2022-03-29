急性痛风发作 先学会“自救”

不是什么大病，痛风而已！可疼起来，绝对要命！还等什么？快来跟医生学学痛风发作时的“自救”方法吧。

痛风的疼可达10级

“大夫，救救我吧！我这个脚快疼死了，恨不得切掉呀！”

“大夫！能不能先给我看看，我疼得受不了啊！”

……

在痛风门诊，您很可能碰到过这样的场景，壮得像座山一样的小伙子哭哭啼啼，一只脚运动鞋一只脚拖鞋，拄着拐杖甚至坐着轮椅进诊室。

医生预判：这是痛风犯了！

还没得过的或陪同就医的，心里肯定嘀咕：这演的哪出？是得了什么大病？

有过同样经历的病友，心有戚戚焉：那滋味，谁疼谁知道！

痛风急性发作是突然出现的关节剧烈疼痛，疼痛程度在数小时内迅速达到顶峰，疼痛性质如同刀割、如火烧，不敢触碰，非常的痛苦。痛风急性发作时疼痛可达十级，十级疼痛那是割肉断骨的疼，程度可想而知。

三管齐下 把疼痛压下去

懂得痛风急性发作时如何处理的基本知识，方能帮助患友们在夜深人静、疼痛难忍、辗转反侧时减轻一定的痛苦。今天，就教大家一些痛风急性发作时减轻痛苦的处理方法。当然，疼痛缓解了，别忘了要及时就医。

饮食：严格限制嘌呤的摄入 选择低嘌呤食物，禁食高嘌呤食物，如动物内脏、甲壳类海产品、鱼干、浓肉汤等；维持基本热量，均衡摄取碳水化合物、蛋白质、脂肪。摄取充足的水分，每日饮水2000毫升以上，以促进尿酸排泄。多食蔬菜、水果以供给丰富维生素B、维生素C及矿物质。禁饮酒及食用刺激性食品。限盐，每日食盐量不超过10g，以每天5至6g为好。

生活：减少活动卧床休息 痛风性关节炎的病人要防止关节过度活动，抬高患肢，避免负重，已发炎的关节处保持局部休息，日常所需物尽量放置床边以利患者取用。急性发作时绝对卧床休息至疼痛缓解后72小时。注意关节保暖，避免寒冷刺激。及时去除诱发因素。患者多有应激、紧张、焦虑，而精神创伤时易诱发痛风，应放松精神，劳逸结合，保证睡眠，生活要有规律，以消除各种心理压力。

药物：消肿止痛是王道 痛风急性发作时，用药的首要原则是尽最大努力——消肿止痛，灭掉脚上燃起的那把火！

常用药物包括：别嘌醇，是抑制尿酸生成药，应从小剂量开始，注意不良反应，需要定期查血常规、肝肾功。苯溴马隆，是促进尿酸排泄药物，肾结石、肾功能不全者禁用。需与苏打片配合，多饮水多排尿。非布司他，是较为新型的降尿酸药，抑制尿酸合成。其不良反应相对少，未见致命性超敏反应，需要定期查肝功。此外，给大家再介绍以下药物的特点。

非甾体消炎药：乐松、扶他林、芬必得等药物口服，直至疼痛完全缓解后1周停用。

糖皮质激素：急性期症状严重者，可口服、肌注、静脉或者关节腔内注射使用，达到快速控制炎症的目的。

秋水仙碱：副作用较大，目前已很少作为痛风急性发作的一线药物，常常用作降尿酸过程中的预防用药。

降尿酸药物：在有效的预防治疗下，急性期即可开始降尿酸治疗，而且，降尿酸治疗应该是终生的，间歇治疗或停止治疗会导致痛风反复发作。

这些错误做法 纯属“坑”自己

我们在临床接诊的过程中，发现很多人对于痛风一知半解，还常自作主张，导致急性痛风迁延不愈，或者是吃了不适合自己的药物（所有药物都有其适应症和禁忌症），产生了严重的副作用，所以，请所有患友们一定要到风湿免疫科门诊就诊，请专业的医生给予您专业的帮助，远离痛风困扰。

错误做法1 为了缓解疼痛自行治疗，最为常见的错误做法就是按摩和热敷！实际上按摩、热敷都会加重症状，反而导致疼痛加剧！切勿尝试。

错误做法2 有的患者不舒服就自行至药店购买药物，或者听别人说“我的某某朋友就吃这个药物好的”，自己给自己治疗，这都是非常错误的做法。在不合适的时间服用了不合适的药物，结果反而把小问题拖延成了大麻烦！切勿自行服药。

文/孔芳（首都医科大学宣武医院）