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开学了，孩子们的营养餐该如何搭配？

2022年09月06日07:57 来源：北京青年报

　　开学之后，孩子们的社交活动变得频繁，学习任务也明显加重，对饮食的需求则更加旺盛。中小学生处在生长发育的关键阶段，对食物和营养素的需求都要高于成人，所以，无论在家还是在学校，学生都要吃“营养餐”。有几条小建议教给各位家长和老师：

　　1.一份营养的学生餐应包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类和大豆坚果类这四大类食物。

　　可以选择“二米饭”或“杂米饭”，搭配一小块红薯或山药等作为主食。

　　2.每餐要食用2-3种蔬菜，把深色蔬菜和浅色蔬菜搭配起来，既能做到营养丰富，又可以看起来色彩艳丽，提高食欲。

　　3.每顿饭包含一定肉类，优先选择脂肪含量更低的鱼肉、鸡肉，适量吃牛肉、羊肉和猪肉。

　　4.要把豆制品加入到每日的餐盘中，豆浆、豆腐、豆皮等都是不错的选择。

　　5.坚果富含不饱和脂肪酸和多种维生素，可以在两餐之间选择一小把坚果作为零食，作为正餐的有益补充。

　　6.学龄儿童每天要摄入300毫升及以上的牛奶、酸奶或者相当量的奶制品。

　　7.每天一个鸡蛋，一日营养更全面。

　　最后，再教给大家一个简单的口诀，可以背下来方便给孩子准备美味的营养餐：

　　谷类薯类是主食，每顿要吃不能少

　　蔬菜水果益处多，不同颜色巧搭配

　　猪牛羊肉适量吃，鱼肉鸡肉更优先

　　天天喝奶别忘记，鸡蛋营养很全面

　　豆浆豆腐和豆皮，提供蛋白有功劳

　　坚果每天一小把，控制好量很重要

　　餐盘食物要丰富，少油少盐质量高

　　文/徐培培（中国疾病预防控制中心营养与健康所副研究员）

(责编：孙红丽、杨迪)


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