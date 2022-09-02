直播预告：关于幽门螺旋杆菌的小知识你知道多少？

幽门螺旋杆菌在世界范围内有很高的感染率，是消化性溃疡和胃癌的重要病因。我国作为幽门螺旋杆菌感染大国，感染率很高。幽门螺旋杆菌到底恐怖吗？什么情况下会被感染？该如何有效去预防？

9月5日19:00，南昌大学第一附属医院消化内科副主任、江西省医学会消化病学分会主任委员祝荫将做客“人民好医生”客户端，和大家聊一聊幽门螺旋杆菌的相关知识。

专家介绍

祝荫，南昌大学第一附属医院消化内科副主任、胰腺疾病诊治中心主任、主任医师、二级教授、博士生导师；中国医师协会胰腺病学分会副主任委员；中华医学会消化病学分会委员；中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组委员；中华医学会消化内镜分会委员；江西省医学会消化病学分会主任委员；江西省医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组组长。

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