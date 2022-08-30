中国卫生科技创新能力显著提升

党的十八大以来，中国卫生健康领域的科技创新能力显著提升，涌现出一批重要科技成果，为人民卫生健康事业的发展、新冠肺炎疫情防控等重大事件的处置提供了强大的科技支撑。

新药研发由仿到创，医药产业由大到强

“近年来，卫生健康科技创新体系和科技治理能力不断强化，科技创新能力显著提升。”国家卫健委科教司监察专员刘登峰介绍，在卫生健康科技创新领域，国家卫健委自2008年以来，牵头组织实施“重大新药创制”和“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”两个科技重大专项，专项支持获批上市一类新药达80个，是专项实施前的16倍，有力推动中国新药研发由仿到创、医药产业由大到强的跨越式发展，带动中国传染病预防、诊断、治疗和控制水平跨越式提升。

党的十八大以来，中国卫生健康科技创新体系建设不断完善，行业治理能力持续提升。在包括心血管领域等20个常见病、多发病疾病领域，中国建成50家国家临床医学研究中心，在生物医药领域建成75家国家重点实验室。在北京协和医院等5家医疗机构建设转化医学国家重大科技基础设施，布局建设109家委级重点实验室，省级行政区域实现全覆盖。

同时，中国启动实施了中国医学科学院医学与健康科技创新工程，建立科研院所稳定支持的资源配置新机制，健全完善临床研究、伦理审查、科研诚信、成果转化等医学研究管理政策，有力促进医学研究规范健康发展。

新冠疫苗产出量和品种数均居世界领先水平

科学技术是人类同疾病斗争的有力武器。新冠肺炎疫情发生以来，疫苗和药物、诊断试剂、医疗救治等都离不开科技创新。刘登峰介绍，科技创新从多方面助力中国疫情防控。

迅速确定病原。依托重大专项长期部署积累的优势平台、优势团队、科研能力，中国一周便确定了新冠病毒，分离出毒株，拼接出了序列，向世界分享，得到世界卫生组织“用创纪录短的时间甄别出病原体”的高度评价。

快速研发出系列诊断产品。在疫情发生两周内，中国就快速研发出高敏感性和特异性的新冠病毒核酸检测技术，为早期诊断、阳性感染者筛选发挥了至关重要的作用。在其后的防控工作中，应对输入性病例、促进复工复产复学都发挥了作用。

在疫苗研发领域，中国设计了5条技术路线，组织了优势团队进行科技攻关，为后续新冠疫苗几十亿的产量打下了坚实基础。在此过程中，中国还首创了全球首个高生物安全风险疫苗生产车间技术标准。有了这个标准，中国才能实现数以亿计的新冠疫苗安全量产。截至目前，中国新冠疫苗的产出量和品种数均处于全世界领先水平，9款疫苗获得国家药监局批准附条件上市或紧急使用，3款列入世界卫生组织的紧急集采清单。

在药物研发方面，基于国家重大专项积累的药物筛选、疫苗研发、临床评价的平台和团队，中国很快推动中和抗体、化药和中药等成功上市。广大医药卫生工作者不怕牺牲、不畏艰难，第一时间赶到武汉进行药物和疫苗的临床研究、诊疗方案研究。“在药物方面，中和抗体也好、新的化药也好、中医药也好，例如阿兹夫定最近获得新冠肺炎适应症批准，纳入了第九版诊疗方案，这都是我们药物研发、科技支撑的鲜活例子。”刘登峰说。

投入超6亿元研究儿童专用药

儿童用药研发是世界性难题，总体上中国儿童专用药目前尚且短缺。

中国医学科学院药物研究院院长、中国工程院院士蒋建东表示，儿童不同年龄生理状态差别较大，要做临床试验很难，因此很多企业缺乏研发动力。中国非常重视儿童用药短缺问题，专门组织了儿童药研发专项。

据介绍，为改善中国儿童用药状况，国家卫健委通过新药创制重大专项，投入超6亿元经费用于研究儿童用药，先后分3批公布了105个药物的研究计划。国家卫健委还成立了国家儿童医学中心，组织了23个全国儿科相关的单位，建立“中国儿科人群药物临床试验协作网”，推进药物临床研究。

近年来，国家卫健委、国家药监局、工信部等部门也在共同推进儿童用药的研发和生产。在国家政策的强力推动下，中国儿童用药水平有了明显提高。蒋建东介绍，2021年全国共有47个儿童用药被批准上市，明显改善了临床用药水平，其中14个纳入了优先审评审批，极大促进了儿童用药上市进程。

十多年来，31个恶性肿瘤类新药上市

近年来，中国在恶性肿瘤药物研发方面取得了明显进展。蒋建东介绍，十多年来，中国新药创制重大专项对恶性肿瘤研究给予重点布局，支持400多个项目，促进31个新药上市。

过去肿瘤治疗中，化疗有很大的副作用，经过十多年努力，中国自主研发的国产靶向药物埃克替尼的副作用降低了很多。“像泽布替尼不光在中国使用，已经可以出口到美国，这个领域已经取得了比较明显的进展。”蒋建东介绍，替尼类药物是中国医院的常用抗癌药。免疫治疗方面，有PD-1、PD-L1药物。例如特瑞普利上市以后，中国开始了靶向免疫治疗，这也是一个非常重要的进展。

“一种由抗体与化合物结合而成、靶向性更强的新型抗癌药物，我们称之为ADC药物，像维迪西妥单抗，之前在我国是没有的，现在已经获批上市。”蒋建东介绍，目前中国在研的恶性肿瘤类药物已经到了临床比较后期的阶段，一些创新药拓展了新的抗癌机制，可能使肿瘤治疗的副作用更小、患者的痛苦更少。对于乳腺癌、肺癌、脑胶质瘤、淋巴瘤等疾病，有好几个药物可以期待未来几年能够服务中国的患者。

5G、AI等技术在医学领域应用前景远大

当前，5G、人工智能等高新技术不断涌现。如何让新技术更好地运用于临床诊疗、服务群众健康？

对此，中国医学科学院院长、中国工程院院士王辰表示，5G、AI是目前发展很快、与医学应用很紧密的技术，其实与医学相关的新技术不止这些。医学是“多学”，需要把各个学科最前沿、先进的技术汇集起来，服务于人类健康。

“5G、AI、云计算、大数据等目前发展很快的技术在医学领域的应用前景非常大。”王辰表示，在远程会诊方面，由于有了5G技术，传输速度明显增快，可以实现实时交流，越来越接近现场查房。通过机器人以及网络操作等技术，医生能够远程进行手术，这些都是工程技术、科学技术在医学上的应用。在移动终端设备方面，可以实时采集一系列生理参数、运动情况，甚至还可以对更细致的运动、身体代谢、心率、血压数据进行采集和分析。

“现在一个很重要的趋势就是把创新技术汇聚应用到健康方面，因为人的健康问题逐渐成为民生最重要、最核心的需求之一。”王辰表示，这些年来，大家已经体会到了这种进步，包括人们戴的智能手表、健康软件的监测、人群之间健康的互动和促进等。在健康促进、预防、诊断、控制、治疗、康复等方面，AI、5G等都可以发挥重要作用。