直播预告：关注骨骼健康 助力全民健康

5月20日，国务院办公厅印发《“十四五”国民健康规划》，规划中提到，全面实施全民健康生活方式行动，推进“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）等专项行动。保持骨骼健康是“三减三健”专项行动中的重要内容，骨骼健康直接影响着人体的健康状况与生活质量。积极开展骨骼健康科普活动，普及骨骼健康知识，鼓励和引导个人践行健康生活方式，加强个人健康管理，进而提高全民健康素养水平。

9月2日9:00，苏州大学附属第一医院骨科主任杨惠林做客“人民好医生”客户端，和大家聊一聊骨骼健康的相关知识。

专家介绍

杨惠林，苏州大学附属第一医院教授，主任医师，博士生导师；骨科主任、大外科主任；苏州大学骨科研究所所长；国务院学位委员会学科评议组成员（第六、七届），国家重点学科及国家临床重点专科学科带头人，全国先进工作者（全国劳模），享受国务院政府特殊津贴。中华医学会理事会理事，中华骨科学分会常委、微创外科学组组长。

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