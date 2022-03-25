转基因莴苣或助宇航员维持健康

据英国《新科学家》杂志网站22日报道，美国科学家在美国化学学会2022年春季会议上提交论文称，他们培育出了一种能生成骨激素从而促进骨骼生长的转基因莴苣，如果宇航员在太空培育出并食用这种莴苣，对他们在执行长期任务期间保持健康大有裨益。

当人们长时间处于太空微重力状态时，会出现骨质疏松的问题。国际空间站的宇航员每天至少需要锻炼2小时，并服用一种保护骨骼的药物来限制并降低这种影响。但在持续时间更长的任务中，比如前往火星的长途跋涉中，宇航员们可能需要注射大量功效更强大的成骨药物，但这将占用宝贵的货运空间。

在最新研究中，加利福尼亚大学戴维斯分校的凯文·耶茨及其同事用土壤细菌将产生人类甲状旁腺激素变体（这种变体通常被用作刺激骨形成的药物）的基因转移到莴苣中。随后，他们对经过改良的莴苣植株进行了筛选，发现产量最高的样本每公斤能生成10到12毫克甲状旁腺激素。宇航员每天吃380克莴苣或许就可以获得他们所需要的全部甲状旁腺激素。

耶茨团队表示，接下来将对相关植株的性能作出改进，并在动物模型和人体临床试验中，测试这种转基因莴苣的安全性以及预防骨质疏松症的能力。未来，宇航员们或许可以在太空培育这一转基因莴苣（目前宇航员们已经在太空培育出了普通莴苣），以应对骨质疏松症。

耶茨说：“这是一种思考和解决太空探索问题的新方式，过去通常都是非生物的解决方案，将东西打包并随身携带，或者在需要时从地球运输过去。此外，这种莴苣或许也能用来治疗在地球上生活的人们的骨质疏松症，造福数百万人。”