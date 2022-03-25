感染新冠增加罹患Ⅱ型糖尿病风险

德国科学家在最新一期《糖尿病学》杂志上撰文指出，他们对880万病人开展的回顾性研究发现，感染新冠病毒会增加患者罹患Ⅱ型糖尿病的风险。

此前研究表明，人类胰腺也可能成为新冠病毒攻击的目标。感染新冠病毒后，人体内的β细胞中胰岛素分泌颗粒减少，葡萄糖刺激的胰岛素分泌受损。此外，一些感染患者尽管没有糖尿病史，也会出现胰岛素不耐受，血糖水平升高等情况。而且，感染新冠病毒可能导致促炎症信号物质（细胞因子）的强烈释放，损害胰岛素的有效性。

但到目前为止，还不清楚这些代谢变化是否是暂时性的，或者感染新冠病毒是否增加了长期罹患糖尿病的风险。为研究这个问题，德国糖尿病中心（DDZ）、德国糖尿病研究中心和艾昆纬公司的研究人员开展一项回顾性队列研究。

在最新研究中，他们成立了一个由1171名医生组成的专家小组，从2020年3月至2021年1月对880万名患者的情况开展了跟踪分析。最新研究第一作者、DDZ流行病学研究小组负责人沃尔夫冈·拉特曼说：“我们的目的是调查感染新冠病毒后糖尿病的发病率。”

研究人员选择急性上呼吸道感染（AURI）患者作为对照组，AURI这种感染也经常由病毒引起。

在研究期间，共有35865人被确诊感染新冠病毒。研究人员称：“我们的分析显示，感染新冠病毒的患者比AURI患者更容易罹患Ⅱ型糖尿病：感染新冠病毒后罹患糖尿病的几率为15.8/1000；而AURI患者罹患糖尿病的几率为12.3/1000，前者比后者高28%。

虽然绝大多数新冠肺炎轻症患者不太可能罹患Ⅱ型糖尿病，但论文作者建议，新冠肺炎康复者要警惕疲劳、频繁排尿和口渴等糖尿病预警症状，并立即寻求治疗。