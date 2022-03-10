保证青少年每天两小时锻炼有多难

今年全国两会召开前夕，中国青年报社社会调查中心通过中青报全媒体平台，进行了一项题为“你最关心哪些两会议题？”的全国两会青年期待调查。截止到2月28日16时，共有72242人参与。调查显示，61.5%的受访者期待两会关注：切实保证青少年每天两小时体育锻炼时间。

刘萍的孩子正在读初二，她感觉，孩子现阶段很难保证每天两小时的校内外体育锻炼时间。无论是在老师还是家长的观念中，都会认为文化课更重要，虽然中考也要考体育，但总归可以突击。

刘萍感觉，每天孩子放学后，能保证运动半小时就很不错了，“周末时间会充裕些，孩子会去打羽毛球、篮球，但周一到周五也就能跳跳绳、跑跑步。即便是锻炼，也是作为学习后的放松调剂，强度并不能保证”。

调查发现，对于增强青少年体质，受访者更关注与体育课相关的内容。58.7%的受访者期待保证体育课课时，提升体育教学质量，57.6%的受访者期待丰富校园体育赛事和兴趣小组。其他还有：改变体育教育唯分数论（50.3%）和提高体育教师资质和专业化培养（42.0%）等。

家住浙江宁波的施丹，孩子读小学三年级。虽然现在每周有3节体育课，但她觉得学校对体育课的重视度还不够，课程安排也比较随意，“听孩子说，课上老师就带着跑两圈、做做游戏”。

施丹觉得，过于强调分数导向，会让孩子对体育锻炼产生抵触情绪。她的孩子体育成绩不是很好，尤其不喜欢跑步，但老师会安排跑步比赛，“总比不过其他同学，孩子就不愿意上体育课了。但她并非没有喜欢的运动，像呼啦圈、羽毛球，平时都会玩”。

施丹期待，可以进一步丰富小学体育课内容，增加有团队合作的运动，提升学生对体育的兴趣。

“现在小区里进行体育锻炼的孩子明显多了。”家住北京的李凤（化名），孩子上小学四年级，她觉得现在孩子每天基本能保证充足的户外活动时间，但她表示，新的问题也随之而来，“明显感觉活动场地和设备跟不上需求了”。

李凤说，小区里的体育健身设施都很老旧，甚至有设备坏掉，也没人及时维修，孩子们只能在空场跑跑跳跳，不仅运动效果难保障，还存在安全隐患。她希望可以在社区等公共场所，多建设适合孩子们体育锻炼的设施。

在调查中，56.5%的受访者期待依托社区建设适合青少年的体育场馆和设施。

李凤觉得，随着冬奥会的胜利召开，孩子们越来越热爱冰雪运动，她期待可以借助冬奥会的契机，大力发展冬季运动项目。

数据显示，47.0%的受访者期待鼓励和引导社会力量参与体育事业，39.0%的受访者期待积极引导退役运动员参与体育教育。