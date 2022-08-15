“宣医生，医院有个输尿管结石患者急需手术，您能过来主刀吗？”接到日喀则市人民医院电话，宣寒青赶到医院很快完成了输尿管镜下钬激光碎石术。一台手术，拉开了他援藏工作的序幕。

这是日前发生在西藏自治区日喀则市的故事。作为上海市第八批“组团式”援藏医疗队队员，上海交通大学医学院附属仁济医院泌尿科副主任医师宣寒青，在上一任泌尿科援藏专家的基础上，对日喀则市人民医院泌尿科开始新一轮的“包科对口支援”。

这种“以院包科”和人才“组团式”选派模式，起于2015年的医疗人才“组团式”援藏。它一改过去医疗援藏短期分散的情况，通过持续不断的医疗人才接力，形成团队优势、发挥整体效应，为雪域高原打造一支高水平的医疗队伍、培育一批实力强劲的医院，让各族群众在家门口就能得到优质医疗服务。

3年援藏期间，北京友谊医院援藏干部、北京市第七批“组团式”援藏医疗队队长孙树学协调北京优质医疗资源，增加骨科、神经内科、呼吸内科、神经外科、普外科5个“以院包科”科室，让拉萨市人民医院“以院包科”科室增至9个。

新模式带来了新变化。基于学科建设和医疗人才支撑，拉萨市人民医院开展了很多新技术和新项目，其中儿童髋关节畸形矫治、经尿道铥激光前列腺剜除术等30多项技术填补了自治区技术空白。一大批本地医生在援藏专家“传帮带”作用下开始独当一面，已独立开展急性心梗支架植入术等大量三四级手术。

通过陕西省援藏医生的“传帮带”，阿里地区普兰县人民医院急诊科医生尼玛次仁基本掌握了阑尾切除术、乳房良性肿瘤切除术、胸腔闭式引流术等常见外科手术。

“以前医疗援藏比较零散，每个医院也就四五个援藏医生，在人才培养和学科建设方面难以形成合力。”西藏自治区卫健委对口支援办主任匡雪莲表示，医疗人才“组团式”援藏疏通了援藏省市与西藏的医疗联系，通过周期性的持续援助，保证人才培养和学科建设不间断，提高了医疗队伍素质和科研能力。

数据显示，截至2022年上半年，来自祖国各地的7批次、1300余名“组团式”援藏医疗人才，通过“团队带团队、专家带骨干、师傅带徒弟”模式，为西藏培养了不同层次医疗骨干2400余名。与此同时，西藏各级医院选派1800名本地医务人员赴对口支援省市和单位学习进修。“引进来育种”和“走出去取经”两种模式双管齐下，助力雪域高原医疗服务水平稳步提升。

截至2021年底，西藏已实现400多种“大病”不出自治区、2400多种“中病”不出地市就能治疗，全区人均预期寿命从2015年的68.2岁提高至72.19岁。

数字化浪潮下，远程医疗成为一种新业态，让西藏患者可同步获取内地省市优质医疗服务。2020年5月，在援藏医疗专家的努力下，拉萨市人民医院与西藏联通公司成立西藏首个5G智慧医疗联合实验室，2020年12月11日便进行了全区首例5G智慧医疗远程会诊。拉萨市人民医院医生通过5G视频系统，向北京友谊医院专家介绍一名重症胰腺炎患者的会诊过程及诊断难点和疑惑，根据指导意见制定了下一步治疗方案。

7年不懈努力，“组团式”援藏医疗专家和资源从最初在“1+7”医院派驻，发展到如今向13家县级人民医院延伸。内地省市优质资源逐级下沉到西藏基层的格局基本形成。

（新华社拉萨8月14日电 记者李 键）