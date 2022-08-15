气候灾害或增大超半数人类传染病风险

据新华社电 英国《自然·气候变化》期刊近日发表一项研究显示，数百种已知人类传染病中，超半数在某种程度上因洪水、热浪和干旱等气候灾害而风险增大，突出了减少温室气体排放的迫切性。

美国夏威夷大学马诺分校等机构的研究人员通过查阅医学文献发现了3213个气候灾害与传染病相关的实例，系统地研究了10种对温室气体排放敏感的气候灾害对已知人类传染病的影响。研究发现，全球人类面临的375种传染病中，218种（即58%）传染病在某种程度上因气候灾害而风险增大。

研究人员还确定了1006种气候灾害通过不同渠道影响人类健康的路径，包括暴雨和洪水过后蚊蝇滋生；干旱促使蝙蝠迁徙增加新发传染病从动物传播到人类的风险等。

研究人员指出，因气候灾害而风险上升的传染病数量之多，表明气候变化对人类健康构成的威胁之大，迫切需要采取积极行动减少温室气体排放。