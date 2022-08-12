26批次保健品比较试验均“过关”

近年来，声称具有减肥、辅助降血压、改善睡眠、抗疲劳、增强免疫力等功能的保健品非法添加药物问题深受消费者关注。为考察网络上关注度较高的保健食品等是否存在非法添加的情况，为消费者的购买提供参考，北京青年报记者了解到，近日，北京市消协组织进行了减肥及辅助降血压保健食品比较试验，共涉及26批次样品，碧生源、卡西西、修正、喜倍力、燃脂王、江中、多燕瘦等品牌在列。

据市消协介绍，本次比较试验，减肥功能类及普通食品产品所检测的项目有西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N，N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、呋塞米等7项常见的非法添加物质；辅助降血压功能类产品所检测的项目为阿替洛尔、卡托普利、利血平、哌唑嗪、氢氯噻嗪、硝苯地平、盐酸可乐定、尼索地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、非洛地平等12项常见的非法添加物质。

经测试，26批次减肥类及辅助降血压类保健食品等食品样品全部符合相关标准或比较试验方案的要求，检测的项目均未检岀非法添加物质。

市消协提示广大消费者，保健食品是一种特殊食品，不能代替药物，不具有疾病预防、治疗功能。广大消费者，特别是中老年人，切勿听信将保健食品说成灵丹妙药的虚假宣传；保健食品不含全面的营养素，不能代替其他食品，要坚持正常饮食；选购保健食品要认准产品包装上的保健食品标志（蓝帽子）及保健食品批准文号，依据其功能有针对性地选择，并按标签说明书的要求食用，切忌盲目食用；发现有虚假宣传食品和保健食品具有疾病预防、治疗功能的，可拨打12331电话投诉举报。