三伏天的健身“新菜单”

滑冰、打球、跑步、练器械……虽然是三伏天，但众多健身“新菜单”还是让人忍不住走出家门，尽享运动快乐。正值第14个全民健身日，“冰城”哈尔滨以宜人的天气、多元化的健身场所、丰富多彩的体育活动，点燃大众健身热情。

玩冰雪，最凉爽的健身

近日，在哈尔滨市的香坊冰上运动中心，两位年轻的花样滑冰选手正在教练的指导下翩翩起舞。炎炎烈日下，冰上运动热度不减。

为助力全民健身，哈尔滨打造了10座气膜冰上运动中心，分布在多个城区，为青少年提供冰球、速滑、花样滑冰等冰雪运动训练场地。

香坊冰上运动中心总经理尤冰介绍，每周冰场都会保证21小时的公益冰时，采用线上预约形式免费对市民开放，30个名额每天都能约满。

暑假期间，香坊冰上运动中心的客流量每天约200人，不少家长带着孩子来到这里，在酷暑中享受冰雪运动的乐趣。

享户外，喜欢暴汗感觉

午后，在哈尔滨市群力新区体育公园的绿茵场上，一群足球少年在骄阳下换上球鞋球衣，踢了一场酣畅淋漓的比赛。13岁的张渤然酷爱足球，假期经常和朋友来这里踢球，“一天踢六七个小时都很正常”。

除了球类场地，体育公园内还配有室外智能健身房，不但能测试心率、体脂、热量消耗等，还能出具“体测报告”，满足市民科学化、智慧化的健身需求。

漫步松花江江畔，微风拂面，云霞满天，空气里的热度随着日落渐渐消散，不少市民在这里享受着难得的清凉。“哈尔滨的运动氛围很好，广场舞的参与人数很多。”刚跳完一首曲子的哈尔滨市退休职工王宏说，运动可以让人保持积极心态，有好心态才能有好身体。

打篮球、打乒乓球、踢足球、滑滑板、练器械、跳广场舞……从儿童到青少年，从大学生、上班族到老年人，“全民健身热”释放“冰城”活力。

纾企困，激活健身产业

连日来，室内健身场所也迎来了暑期小高峰。在位于哈尔滨市世茂大道的“Liking Fit 24H智能健身”，不少健身爱好者在跑步、游泳或练习器械。

“Liking Fit 24H智能健身”是哈尔滨为数不多的24小时健身房，满足了夜间和清晨有健身需求的人群。为了应对疫情冲击，防止学员流失，这家健身房还组织了一系列户外运动，并开展了线上直播、一对一线上教学等新模式。

为促进体育消费，哈尔滨市出台了多项措施助企纾困。2021年底，哈尔滨市使用体育类消费补贴资金323.32万元，实现销售额1603.7万元，拉动消费近5倍，适用范围涵盖体育场馆、体育器材耗材、体育教育培训类商户等各个领域。

带动全民健身，拉动体育消费，离不开赛事支持。今年5月到12月，哈尔滨市体育局将举行大众排球赛、全国轮滑马拉松锦标赛、全国速度滑冰锦标赛等28项体育比赛，夏季项目13个，冬季项目15个。

哈尔滨市体育局办公室有关负责人介绍，举办赛事，为群众准备丰富多彩的“健身菜单”，有利于增强全民健身热情，推动全民参与、全民共享、全民健康。

（据新华社哈尔滨8月8日电 记者戴锦镕）