快发现、早准备！规模化新冠疫情可快速有效控制

“8月4日，国务院联防联控机制综合组派出工作组赶赴海南进行指导，8月7日，又派出10个工作组驻守在发生疫情的市县，下沉到基层一线、重点区域。”8月10日，国务院联防联控机制就近期疫情防控工作举行发布会，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在会上介绍，已经从全国19个省份调派了1万多名医疗卫生人员支援海南。

8月以来，全国共有9个省份累计报告本土感染者超过百例，其中海南省超过两千例。目前，海南三亚疫情仍处于高位进展期。西藏拉萨、日喀则、阿里等地近日新报告本土疫情，传播扩散风险较高。如何快速发现感染者、有效切断传播链？海南、西藏等地的聚集性疫情能否得到快速有效控制？相关专家在会上作出回应。

快发现：240万管的日检测能力

数据显示，海南省的核酸检测能力目前已经提升至每天单管240万管的能力，这些核酸检测的力量布局在三亚、海口以及有疫情和相关联的18个市县。

“我们之所以给予海南这么大力的核酸检测能力的支持，是因为在海南，特别是三亚，已经有了社区传播，必须通过‘检测快’来阻断进一步的社区传播。”郭燕红介绍，在检测当中突出“快”字是在这几次疫情当中获得的一个重要经验，后续的流调排查、隔离转运等工作，只有在检测快的基础上并联推进，才能够同步突出“快”字。

据介绍，为大幅度提高检测效率，工作组指导海南做好高风险地区上门采样，进行单人单管和一户一管的检测，中风险地区按照5∶1的混管检测，尽可能降低1∶10混管的比例，以求在短时间内尽快发现感染者，提高检出效率。

早准备：数千床位的方舱医院

“为了加强西藏疫情的防控工作，国务院联防联控机制综合组已派出工作组，同时也带领国家级的检验、流调、救治、社区防控专家到西藏指导疫情控制工作。”郭燕红说。

据介绍，本次疫情发生后，西藏已经积极推进疫情处置方面的准备工作，包括按照人口规模来建设改造定点医院、筹建方舱医院、提升核酸检测的能力、提前储备药品、防护物资等。

郭燕红介绍，拉萨市现有一个200多张床位的定点医院，并筹建了一个有2000多张床位的方舱；日喀则现有一个155张床的定点医院，并筹建了一个有1000多张床位的方舱。此外，北京协和医院等12家委属委管医院、100多家三级甲等医院等多年来助力西藏医院综合服务能力的提升，不仅解决了西藏人民日常看病就医的问题，同时也为疫情的处置提供了人才和技术的支撑、保障。

对于方舱医院的作用，郭燕红解释，奥密克戎变异株传播速度快，易导致在短时间内感染者数量的激增和聚集性疫情。要在短时间内提供足够的收治床位，阻断社会传播，又不影响日常医疗服务，方舱医院是一个重要的路径和选择。第九版新冠肺炎诊疗方案中明确普通型及重症感染者、有风险因素的感染者收治到定点医院，轻型及无症状感染者收治到方舱医院。

动态清零，规模化疫情快速有效控制

近期，安徽、甘肃、广西等地奥密克戎变异株感染例数均超千例，如安徽累计感染者近2000例，甘肃累计感染者近4500例，广西累计感染者超3700例，均在较短时间内实现了社会面新发阳性病例清零的目标，有效控制了疫情。

“这些成效的取得，根本上在于我们毫不动摇地坚持‘外防输入、内防反弹’的总策略和‘动态清零’总方针，采取科学严格的防控措施，以快制快。”郭燕红说，这几轮上千例规模的聚集性疫情处置工作在实践当中证明了第九版的防控方案是科学、有效的。

郭燕红总结了规模化聚集性疫情的处置经验，她表示实行扁平化指挥和调度、“快”字当头、全省统筹资源、高效开展核酸检测、快速流调、排查风险人群、加强社区的管理、强化四方责任、严防新的感染增量发生等是短时间内有效控制疫情的工作重点。