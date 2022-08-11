降糖处方针剂成了减肥“神药”？

近期有网友称，在好友群和社交平台上流行一种打针减肥法，对于效果有人表示“打了6次针瘦了20斤”，还有的说“7天掉了10斤”。北京青年报记者了解到，这种针剂其实是治疗糖尿病的处方药。

现象

传减肥有“奇效”

血糖不高也用药

“三个月，瘦了快10斤。”小颖（化名）是一名糖尿病患者，她不是在公布减肥效果，而是在和北京青年报记者介绍她因治病注射GLP-1受体激动剂后体重发生的变化。

“第一次注射时反应特别大，有时候吃不下饭，也不想吃，一旦硬吃就会吐，逐渐的饭量也变小了。因为这种药是处方药，必须经医师确诊后开出处方并在医师指导下方可购买与使用。我就诊的医院说这款药断货了，因为是一周打一次，现在也只能暂时停药，等来货后再去购买。”小颖说。

同样在使用类似药物的媛媛（化名）却是因为另一个目的——减肥。168厘米的身高、130斤的体重，在她看来并不完美。媛媛对自己的体重目标是达到曾经的108斤。“听说最近打这个针的人不少，直接抑制食欲，每天不饿，副作用小。虽然是处方药，网上也能随时买到，要求没那么严格。”

调查

不用处方也能网购

价格300至3000元不等

处方针剂，网上也能买到？北青报记者半信半疑地在网购平台搜索后发现，GLP-1受体激动剂类商品竟然多达4000多个结果。

从类别看，分一针1.5毫克和3毫克两种剂量，根据标准装、3盒装、5盒装等包装不同，价格从300-3000元不等。有店铺月销量最高达200多单，但因为需要冷链运输，有的商家设定的运费就高达180元。

当北青报记者咨询客服这类药物是否能用于减肥时，不少商家直接回复“可以”，有的则称“不建议”。北青报记者注意到，购买页面并不能直接下单购买，第一步必须先填写包括姓名、身份证、手机号、确诊疾病、处方等在内的问诊信息。对此，客服解释，因为是处方药，系统要求提交处方单、病例、检查报告中的任何一个，才能下单购买。

不过，对于没有处方又想购药的买家，有客服透露：“可以留下联系方式电话沟通。通过私下转账后，商家直接发货，这样可以规避网购平台系统的审核。”

专家

未获国家批准用于减肥

医生不建议用此类药物减重

在社交平台上，有人统计自己12天瘦了大概4斤，27天掉了10斤，但伴随体重下降而来的却是呕吐、恶心、便秘等副作用。

据了解，这些针剂作为处方药，均需由医疗机构有处方权的医师开具处方才能使用。对此，一位内分泌科主任医师向北青报记者介绍，目前市面上的GLP-1受体激动剂是用来治疗糖尿病的，在医生的指导下使用，有的是每周注射一次，也有每天注射的。在降糖、降血脂的基础上的确可以减重。原理就是通过抑制摄食中枢，让患者食欲下降，抑制胃排空，有了饱腹感，就会吃得少。但是在我国，这类药品均没有获批用于减肥，所以从医生的角度肯定是不建议大家用它来减重。

该主任医师解释，之所以有人觉得使用了这种药物后有一点减重的作用，最主要的就是不想吃饭，减少了进食。她提醒，即便是糖尿病患者，也要从小剂量开始应用，否则会产生一定的副作用，比如不想吃饭、没有食欲、恶心、便秘、影响肠蠕动等。

国家首批健康科普专家孙延庆教授在接受媒体采访时介绍，正常人使用降糖药物可能会出现低血糖、肾功能损伤、肝功能损害等一些身体其他机能的损害。肥胖的最主要因素就是遗传、饮食习惯和运动量少等原因。“靠药物减肥不可取，虽然能起到一点微弱的效果，但不对症，副作用会大于获益。”中华医学会内分泌分会副主任委员彭永德在接受媒体采访时也表示，我国没有批准这些药物在肥胖方面的适应症，目前所有的使用都属于超适应症用药或不规范用药。

内存

何为GLP-1受体激动剂

在我国批准上市的GLP-1受体激动剂包括聚乙二醇洛塞那肽、司美格鲁肽、利拉鲁肽、度拉糖肽等，适用于成人2型糖尿病患者的血糖控制。根据作用时间的长短，可分为短效和长效GLP-1受体激动剂。短效GLP-1受体激动剂需一日多次皮下注射，长效GLP-1受体激动剂可一日一次或一周一次皮下注射。

文/本报记者 宋霞

统筹/余美英