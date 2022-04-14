从食品到药品，自制产品切莫冒险“升级”

近年来，自制食品药品在网络上盛行，从咸菜、腊肉、腐乳到果酒、饼干和糕点，再到减肥酵素、压片糖果、中药茶饮，这些产品被商家打上“纯天然”“无添加”“手工制作”的标签，深受不少消费者青睐。近日，有媒体调查发现，商家无生产经营资质、无相关标签等问题也被频频曝光。自制食品药品的安全问题不容小觑。（4月13日《法治日报》）

农民自产的水果、米面，用土法自制的特产等，通过电商平台销往外地，可让城里的餐桌与田间地头直接相连，既满足了消费者的多元需求，又让农民增收，进而形成多赢局面。现在还出现认种一棵果树、一片菜地等做法，并且还让消费者在网上随时观察果蔬的长势。消费者在获得新鲜果蔬的同时，还学到了不少种植知识。自制食品销售带上了浓厚的文化气息，自然深得消费者喜爱。可以说，为自制农副产品等食品开辟线上销售渠道，是信息时代的一项创举，应该得到支持。

但销售自制食品也有严格的规定，一旦逾越法律法规的红线，就会埋下隐患、催生乱象。比如有专家表示，自产农副产品,即米、面、鲜肉等,这些在网络上销售时不要登记;而只要对农副产品进行了加工,如腌制,再在网络上销售时就必须取得相关许可。如自制水果罐头、蛋糕等，入网食品经营者必须要有《食品生产许可证》《食品流通许可证》《食品经营许可证》等生产、经营食品的资质许可。自制食品一旦上了规模，搞了代理，甚至形成了生产线，就很可能不再是自产自销，倘若再按自产自销来经营与管理，就容易出乱子。

食品不能轻易自制销售，保健品和药品就更加不能。保健品和药品直接关系到人的健康与生命，生产销售需要具备很高的资质，生产过程也十分严谨，既不适合在小作坊里生产，更不应该自产自销。这就意味着，自制产品从食品领域向保健品和药品领域渗透，是一次危险的“升级”，将给消费者带来诸多风险。

更何况自制的保健品和药品，很容易随意添加成分不明的其他药品，比如往减肥药里添加禁药西布曲明，往保健品里添加“伟哥”等，这样一来，消费者吃进去的所谓“纯天然”产品，很可能是含量不明且副作用很大的药品。造成的结果是，商家所标榜的作用不一定出现，但毒副作用一定会出现。

自制产品“得寸进尺”，原因令人深思。食品这个自制产品的前沿“寸口”没有守牢,相关乱象就容易向保健品和药品这个“尺关”延伸。为自制产品划定更加清晰的红线，用更严密的监管，确保自产自销渠道不被不法行为所利用，并让电商平台尽到内部监督职责、承担失察责任。在多个层面建章立制并强化监管，让自制产品销售回归正常轨道，在发挥正面作用的同时，避免给食药安全额外添乱。