8款代餐粉比较试验 2款维生素不达标

为保持身材，代餐粉如今成了市场上热销的新产品，面对市面上品牌、种类繁多的代餐粉产品，为较全面地了解市场上销售的代餐粉的质量状况，近日，北京市消费者协会对8个品牌的代餐粉开展比较试验。结果发现，一半样品在标签标识上存在问题，Keep一款样品中4种维生素指标的实测值低于标签值。

市消协表示，本次进行比较试验的代餐粉品牌涉及Smeal NOTO、Keep、桂格、绿瘦、芊动、活力达、诺特兰德和汤臣倍健8个品牌，产品属于固体饮料，均为电商平台上销量靠前的产品，样品涵盖范围较广，具有较好的代表性。

本次比较试验中，有2款样品的维生素指标标签值与实测值不符合标准要求。它们是绿瘦红豆薏米蛋白固体饮料维生素A标签值为217μgRE/50g、实测值为407μgRE/50g；Keep高纤蛋白奶昔（伯爵奶茶味）维生素B6标签值为1.08mg/100g、实测值为0.367mg/100g，维生素C标签值为121.7mg/100g、实测值为57.0mg/100g，烟酸标签值为19.28mg/100g、实测值为7.084mg/100g，叶酸标签值为218μgDFE/100g、实测值为140μgDFE/100g。其他样品维生素指标均符合相关要求。

市消协表示，本次比较试验样品的卫生指标检测全部符合相关标准要求，未发现食品安全风险隐患。但比较试验中的8款固体饮料样品营养素含量差异性较大。消费者在选购中可以参考产品标签和营养成分表，根据需求选购适合自己的产品。（王薇）