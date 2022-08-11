要迅速遏制本土疫情扩散蔓延（国务院联防联控机制发布会）

本报北京8月10日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制10日召开新闻发布会，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，近期，周边国家疫情快速反弹，我国外防输入压力持续增大。发生疫情的地区要以高质量核酸检测为抓手发现阳性感染者，以密接次密接管控为重点切断传播链，以流调转运为中心解决好隔离问题，迅速遏制本土疫情扩散蔓延。

“海南防控形势严峻复杂，当前疫情正处于快速进展期。”国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，国务院联防联控机制综合组派出工作组指导并驻点支援，从19个省份调派1万多名医疗卫生人员支援海南，将核酸检测能力提升至每天单管240万管。

西藏自治区近期也出现了聚集性疫情。郭燕红介绍，本轮疫情之前，国家已指导西藏自治区提前按照人口规模建设改造定点医院，筹建方舱医院，提升核酸检测的能力，并储备药品、防护物资等。中国疾控中心性病艾滋病预防控制中心主任韩孟杰说，疫情发生后要第一时间提级指挥，加强重点人群的常态化核酸监测，切实发挥医疗卫生机构、个体诊所、发热门诊、药店的哨点作用，健全监测体系，加大对专业流调人员、社区干部等的培训，提升医疗卫生机构的专业技术能力。

截至8月9日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗34亿2661.9万剂次，60岁以上老年人接种覆盖人数2亿3880.3万人。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆建议符合接种条件的老年人尽快接种疫苗，按照规定的时间间隔完成加强针的接种。

目前全球70多个国家和地区出现了猴痘疫情，我国还没有发现相关病例。中国疾控中心病毒学首席专家董小平说，要实时跟进国外疫情形势和防控工作进展，开展疫情的风险评估工作；加强入境人员尤其是来自疫情地区人员的健康监测工作；加强对医疗卫生人员的技术培训；做好猴痘诊断试剂、治疗药物和疫苗的准备。“今年秋冬季或冬春季，有可能出现流感和新冠肺炎疫情叠加流行的风险。”董小平介绍，今年我国流感疫苗批签发比较早，建议各地及时做好流感疫苗接种工作准备。

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 02 版）