中疾控：我国尚未发现猴痘相关病例

人民网北京8月10日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍近期疫情防控工作，并答记者问。

对于如何正确应对和防范猴痘疫情，中国疾控中心病毒学首席专家董小平说，猴痘是一种由猴痘病毒引起的人兽共患病，临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大。2022年5月以来，猴痘再次走出非洲，目前已在全球70多个国家和地区传播。我国现在还尚未发现相关的病例。

董小平介绍，猴痘的主要传播途径，一个是通过人和动物之间的传播，主要是感染动物的渗出物、血液、体液等，或者被动物咬伤、抓伤。人和人之间的传播，主要是通过长时间的密切接触，也可以通过飞沫传播。接触被病毒污染的物品也有可能造成传播，也可以通过胎盘进行垂直的母婴传播。通过性传播，这个途径现在还没有完全确认下来。

猴痘是一种很明显的自限性疾病，大多数患者的预后还是比较好的，严重的病例常常见于年幼的儿童，免疫功能低下的人群，同时疾病的预后与感染病毒的类型，病毒暴露的程度、既往健康状态以及并发症的严重程度有关系。

据悉，国家卫生健康委与国家中医药局今年6月印发了《猴痘诊疗指南（2022年版）》，中国疾控中心也发布了《猴痘防控技术指南（2022年版）》，对各地做好猴痘的诊疗防控工作提供了指引。

董小平表示，下一步，将继续围绕以下四方面加强对猴痘的防控工作：一是加强对疫情的研判，实时跟进国外疫情形势和防控工作进展，开展疫情的风险评估工作。二是加强猴痘检疫监测工作，加强入境人员尤其是来自于疫情地区人员的健康监测工作。三是加强对医疗卫生人员的技术培训，提高识别能力、报告意识和诊治能力。四是做好猴痘诊断试剂、治疗药物和疫苗的准备，从而实现早发现、早报告、早隔离、早治疗，切实保障人民群众的生命安全和身体健康。