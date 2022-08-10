中疾控：缩短管控期限并不会增加疫情传播风险

人民网北京8月10日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍近期疫情防控工作，并答记者问。

会上，有记者问，新版防控方案中，中高风险区降级的主要标准设计的时间范围、对发生疫情地区旅居史的追溯，都缩短到了7天，这是否会增加疫情传播的风险？

对此，中国疾控中心性病艾滋病预防控制中心主任韩孟杰表示，为了进一步提高新冠肺炎疫情防控措施的科学性和精准性，2022年4-5月间国务院联防联控机制综合组在全国部分地区开展了新冠肺炎疫情防控措施优化试点研究工作，研究发现，奥密克戎变异株平均潜伏期缩短，多为2-4天；绝大部分都能在7天内检出。

韩孟杰介绍，基于研究结果和国内多地的防控实践，第九版防控方案对入境人员、密切接触者以及中高风险区的管控周期进行了优化，它兼顾了以最小的成本和代价达到最佳的防控效果，确定了集中隔离、中高风险管控时间以及来自中高风险区的追溯时间，都确定为7天。并确定高风险区采取“足不出户、上门服务”的封控措施，中风险区采取“人不出区、错峰取物”的管控措施，在封管控期间，按照防控方案的要求，科学开展核酸检测。

另外，对尚未转运的风险人员、抗原检测阳性人员、核酸混检阳性的待复核人员、行动不便的病人以及高龄老人等特殊人员实行上门单采单检。对于曾发现阳性感染者的楼宇、院落要落实上门采样，同时也可以根据实际情况进行优化，先行抗原检测，阴性后再做好安排有序的进行核酸检测。对于非入户检测，明确要加强现场组织管理，实行专人引导，分时分区，固定路线，做好个人防护，防止交叉感染。

“这些措施已经在大量的实践中证明是十分有效的，在严格做好以上社区人员管控和核酸监测工作的基础上，缩短管控期限并不会增加疫情传播的风险。”韩孟杰说。