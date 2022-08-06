中国首个智慧家庭病房在穗启动 打造“没有围墙的医院”

中新社广州8月5日电 中国首个智慧家庭病房5日在广州启动，该病房打通了医院病房与患者家庭之间的最后“一堵墙”，实现了智慧居家医疗、居家护理和居家康复一体化，成为“没有围墙的医院”。

广东省第二人民医院院长瞿红鹰表示，随着老龄化社会的日益加剧，家庭智慧化成为大势所趋。探索智能化适老适残应用，对提高老年人生活质量有着重要意义。

据广东省第二人民医院党委书记田军章介绍，跟普通病房的最大区别在于，智慧家庭病房基于华为鸿蒙系统生态，应用物联网技术、5G/WIFI6等新技术，将智能穿戴设备、智能家居、健康监测设备等部署到家，并采用可视化的门铃、一键升降的洗手台等防碰撞、防摔倒、无障碍的适老化室内设计，实现医疗机构专业服务向家庭连续延伸。“智慧家庭病房相当于把病房‘搬’到了使用者家中。”他说。

针对不同的慢性病患者群体，智慧家庭病房还配备了相应的康复辅助设备。如帕金森病患者可使用智能餐盒，记录吃饭时手部震颤频率、幅度，使用智能步态训练仪监测行走步态。心血管疾病患者可使用智能跑步机进行心肺功能康复训练，监测运动时的心率、血氧、消耗热量等体征数据，保障康复过程的安全性和有效性。

智慧家庭病房的一端是家中的使用者，另一端则是在医院值班的医护人员。在家中监测到的使用者体征数据，会同步上传到医院里的“虚拟病房”(即医院端的远程管理中心)。医护人员在“虚拟病房”，可随时查阅相关数据，对使用者状况进行远程管理。使用者一旦在家中发生摔倒等意外，人体移动传感设备就会自动感应，向在医院端的医护人员发出警报，通知其前来开展紧急救治，并同步通知家属。

“基于智慧家庭病房，我们希望未来实现智慧家庭病房、社区无人诊所、社区卫生服务中心、智慧医院的互联互通和闭环管理。”田军章表示，将探索“家庭—社区—城市”一体化的宜居环境与智慧医疗康复体系。(完)