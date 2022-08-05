因向医院有关人员给予回扣或不正当利益 两家药企被评为“严重”失信

人民网北京8月5日电 （记者乔业琼）受国家医疗保障局委托，国家医疗保障局医药价格和招标采购指导中心汇总了自2022年4月1日至2022年6月30日各省份评级为“特别严重”和“严重”失信的医药企业情况，现公示如下。

一、云南同丰医药有限公司

根据德钦县人民法院判决，云南同丰医药有限公司向迪庆香格里拉人民医院有关人员给予回扣或不正当利益，以使其经营的药品获得额外的交易机会、竞争优势和销售数量，累计折合人民币60万余元。该失信行为生效时间为2022年2月24日，云南省级医药集中采购机构按照价格招采信用评价制度规定，评定企业“严重”失信。

二、宁夏闽宁医药有限公司

根据宁夏回族自治区银川市中级人民法院判决，宁夏闽宁医药有限公司向固原市人民医院有关人员给予回扣或不正当利益，以使其经营的药品获得额外的交易机会、竞争优势和销售数量，累计折合人民币114万余元。该失信行为时效标准的起始时间为2022年3月31日，宁夏回族自治区医药集中采购机构按照价格招采信用评价制度规定，评定企业“严重”失信。

据悉，2020年8月，国家医保局启动医药价格和信用评价制度建设，针对医药领域给予回扣等突出问题，发挥医药产品集中采购市场的引导和规范作用，促进医药产品价格合理回归。