中西药联合治疗有助于提高乙肝肝纤维化改善率

本报电 （李秋旸）“重视乙肝肝纤维化/肝硬化治疗座谈会”日前在北京召开。北京大学第一医院王贵强教授介绍，在“十二五”“十三五”科技重大专项的支持下，中西药联合治疗提高乙肝肝纤维化改善率获得强有力的证据支持。

乙型肝炎病毒（HBV）慢性感染是危害中国人民健康的公共卫生问题之一。未经治疗的慢性乙型肝炎病毒感染将导致肝脏纤维组织增生、进而发生肝硬化、肝癌。北京大学医学部庄辉院士指出，大量研究结果表明，有效的抗病毒治疗有助于改善HBV相关肝纤维化，而阻止或者逆转肝纤维化对于减少肝硬化、肝癌具有重要意义。

“目前尚无疗效明确的西药能够逆转肝纤维化，但不少中成药长期应用于临床确实可以看到效果。这些中成药的疗效缺乏严格的证据，阻碍了药物在临床的广泛应用，也限制其走出国门造福更多的患者。”王贵强说。

北京大学第一医院赵鸿教授报告了“十二五”“十三五”国家科技重大专项在乙肝肝纤维化逆转治疗方面的结果。本研究共33家临床单位参与，符合入组条件的慢乙肝患者按照2∶1的比例随机接受抗纤维化（安络化纤丸）联合抗病毒（恩替卡韦）治疗或者单独应用抗病毒治疗，疗程78周。通过对比同一患者治疗前后肝脏病理的变化情况，明确联合治疗组和单独抗病毒治疗组在逆转乙肝肝纤维化方面的差别。令人惊喜的是：应用安络化纤丸联合恩替卡韦治疗的患者发生纤维化逆转的比例（58.8%）明显高于单用恩替卡韦（45.9%）治疗的患者，差别具有统计学意义。因此，对于显著肝纤维化的慢乙肝患者，建议在开始抗病毒治疗的同时加用抗纤维化治疗。相关研究结果发表在《中华肝脏病杂志》等刊物上。

通过深入交流，与会者进一步明确了逆转慢乙肝患者肝纤维化的重要性，提高了对治疗乙肝肝纤维化/肝硬化的重视程度，广泛讨论了逆转肝纤维化的治疗方法，突出了中西医结合治疗逆转乙肝纤维化的优势。