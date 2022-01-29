国家医保局：提升完善医药集中采购平台功能

人民网北京1月29日电 （记者乔业琼）据国家医保局消息，近日，国家医疗保障局就提升完善医药集中采购平台功能、支持服务医药价格改革与管理作出工作部署。

国家医保局指出，要更好支撑集中带量采购，支持常态化制度化开展集中带量采购工作，为巩固集中带量采购改革提供技术支持。拓宽平台覆盖范围，扩大采购主体覆盖全部公立医疗机构。强化医药价格监测，完善监测体系，扩大监测范围和内容，加强医药价格监测能力建设，推广监测信息数据应用。建立协同联动机制，提升平台间价格、信用评价、供应等数据联通共享水平，推进形成全国统一开放的集中采购市场。

国家医保局还就强化交易服务支撑、完善货款结算方式、加强监测监管能力、提升整体服务水平、完善配套措施等方面提出多项举措。在全国创建一批功能完善、运转高效、服务便捷、社会满意的医药集中采购示范平台，总结形成可推广可复制的典型经验。到“十四五”末期，全面建成以业务标准化、管理规范化、服务专业化为核心的医药集中采购经办制度体系，集中采购平台运行更加有序、便捷、高效，医药价格治理水平和集中采购专业服务水平显著提升。

据悉，自2018年12月“4+7”试点城市药品集中采购在上海开标以来，国家组织药品联合采购办公室已先后组织开展6批7轮国家集采。药品“集采”平均降价50%以上、耗材“集采”平均降价80%以上，累计减轻群众负担超2500亿元。医药集中采购平台为开展药品和医用耗材集中采购、推进医药价格改革与管理提供了基础性支撑。