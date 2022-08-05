合理用药监测网已覆盖三十省份

小药片事关大民生，安全、有效、经济、适当地使用药物不仅关乎群众身体健康，也能有效避免医药资源的浪费，提高医院的医疗服务质量。

日前，“合理用药·中国行动”第三届全国经验交流大会在福建省厦门市召开。活动由国家卫健委医政医管局指导、健康报主办、福建省卫健委等协办，来自全国各地卫生健康、医疗机构等领域的工作者齐聚一堂，共商如何促进合理用药水平的提升。

“近年来，我国合理用药水平不断提高，公立医院绩效考核结果显示，2018年—2021年，二级和三级公立医院合理用药相关指标均逐年提高，多个药事质控指标持续改善。”国家卫健委医政医管局副局长李大川表示，从整体看，合理用药工作还需要不断满足人民群众日益增长的需求，同时，健康中国战略、积极应对人口老龄化战略对合理用药提出了更高要求。未来，要不断提升我国合理用药水平，为健康中国建设作出应有贡献。

2020年，国家卫健委等六部门联合印发了《关于加强医疗机构药事管理 促进合理用药的意见》，成为今后一段时间医疗机构药事管理的工作指引。

“近日，国家卫健委会同国家中医药管理局联合印发《关于进一步加强用药安全管理提升合理用药水平的通知》，各地要进一步提高思想认识，始终把医疗机构合理用药工作摆在突出位置予以推进，坚守用药安全底线。”国家卫健委医政医管局医疗管理处副处长王曼莉强调，要充分发挥合理用药或药事质量控制专业组织作用，强化专业技术支持；加强监测报告和分析，积极应对药品不良反应；加强用药安全监管，促进合理用药水平提高。国家卫健委和国家中医药管理局将组织加强对各地工作情况的推动和定期通报，对工作或管理不力的地区采取约谈等方式，督促及时整改并跟踪复查。

会上，全国合理用药监测网办公室主任胡茵介绍了对全国1829家样本医院开展临床用药监测的情况。胡茵指出，目前合理用药监测网覆盖30个省份，分布在300余个计划单列市、地级市，胡茵表示，未来全国合理用药监测办公室将加强各地的合理用药专项课题研究，针对重点疾病系统的重点病种、重点药品，结合各地疾病谱、发病率、流行病学等情况，进行深层次、多角度的大数据专项研究与分析。

“必须构建‘价值医疗’理念，要以科学的思路、技术手段，结合科学管理理念，构建规范化临床路径下的用药选择，未来必须在医保支付方式改革下严格推进节约费用。”在北京大学医药管理国际研究中心主任史录文看来，结合临床，把药事管理融在医院临床每一个环节，才能把药品真正用到位。医院要突出专业化队伍建设，医院重点专科建设需紧密结合临床实际，以患者为中心，促进培养真正适合临床药学服务的药师队伍。结合用药监测，包括干预方案实施、精度用药，构建药事服务体系和医保支付方式，综合服务于以患者为中心的合理用药体系。

“具体到老年人和儿童这样的特殊群体，建议加强相关医学专业临床药师人才培养与队伍建设，增设老年用药和小儿用药专科临床药师岗位。”北京大学第一医院药学部副主任周颖表示，希望二级以上医院及所有老年和儿童专科医院至少配备1名老年用药专业临床药师或（和）1名小儿用药专业临床药师。

在福建省三明市第一医院党委书记周章彦看来，三明医改的实践就是以问题为导向，建设以人民为中心的保障体系，堵住药品耗材价格虚高的漏洞，规范、净化行医环境，动态调整医疗服务价格，加强规范用药管理，提高医疗服务价格和医务人员阳光薪酬。