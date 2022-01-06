方罗：构建MDT团队 促进抗肿瘤药合理用药

为规范新型抗肿瘤药物临床应用，提高肿瘤治疗的合理用药水平，国家卫生健康委于2021年12月27日发布了《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则（2021年版）》。近年来，抗肿瘤药合理用药的关注度不断扩大，中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）药剂科主任方罗表示，促进抗肿瘤药合理用药的前提是有一个合理的MDT（多学科综合治疗）团队。

抗肿瘤治疗需要改善肿瘤 MDT团队

《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则（2021年版）》指出，抗肿瘤药物的应用涉及临床多个学科，合理应用抗肿瘤药物是提高疗效、降低不良反应发生率以及合理利用卫生资源的关键。

对此，方罗表示认可，他认为，在设置肿瘤治疗MDT团队时，应明确团队中除了临床医生，内科、外科、放疗等科室的人员外，还要有病理科医生、药师等，最大程度保障患者获得合理的治疗方式。

肿瘤多学科综合治疗是当前肿瘤治疗的方式之一。方罗认为，应提升药师在MDT中的服务水平，加强对肿瘤的单病种管理，改善肿瘤 MDT团队中药学、检验、质控等专业缺失问题。

方罗建议，通过MDT形式建设不同肿瘤单病种全程覆盖的管理体系和诊疗体系，提高不同级别医疗机构规范诊疗和合理用药水平，加强不同医疗机构在肿瘤治疗的同质化水平，提升患者的生命质量。

肿瘤治疗存在不合理用药问题

据了解，肿瘤的治疗是根据肿瘤变化不断确定治疗方案。方罗表示，肿瘤规范治疗的前提是有确诊的病理信息或确诊肿瘤标志物，这样才能开处方。另外，由基因突变引起的肿瘤，要根据耐药基因的突变顺序，按照不同阶段制定治疗方案，规范治疗。

在肿瘤治疗过程中，方罗认为，有必要开展同质化管理，把合理用药的理念和经验在各个层级的医疗机构中形成统一。打破各个层级医院之间的不同，改善治疗习惯和治疗能力引起的不一致，通过数字赋能实现检验互认，把资源下沉到每一级医院。

“建议加强合理用药监测和不合理用药监测，在国家考核指标监测下，及时发现异常，并加以纠正有助于提高合理用药水平。”方罗介绍，抗肿瘤药物的整体使用包括诊断、治疗方案选择和药物的安全性问题。

在药物安全性方面，方罗表示，现在每年有大量新型的抗肿瘤药物上市，在这些药物的使用过程中，存在较大的不合理用药问题。导致出现这一问题的原因包括，没有严格按照指南要求开展用药，各科室之间没有明确界定药物使用权限，可能会出现外科做内科工作的隐患。另外，像免疫检查抑制剂这些新型药物会出现使用经验不足的问题。

开展同质化管理提高患者依从性

“肿瘤治疗体系发展较快且复杂程度较高，很难培养出通科的肿瘤药师。”方罗建议，首先要为临床药师搭建充分参与临床诊疗的模式；其次建立知识库把各类肿瘤用药的规范、点评以及不良反应纳入到知识库中，便于药师查询学习；此外要设立对患者的居家管理模式，经常随访，及时关注患者病情进展。

在肿瘤治疗过程中，患者依从性是影响治疗效果的一大因素。方罗表示，不同于其他疾病的患者依从性，肿瘤患者的依从性有很多因素决定。“像高血压、糖尿病这类疾病，患者一旦用药后就会有明显的指标变化，但肿瘤患者需要长期按疗程用药后才能看到肿瘤的变化，在这期间患者可能会焦虑，进而影响到患者依从性。”

方罗认为，肿瘤患者在治疗过程中，可能会从一些渠道获取到关于疾病的伪科普信息，这会给带来医患信任危机。因此要加强科普，提高患者对肿瘤的科学认知和对肿瘤治疗方案的理解，让患者充分了解自己的病情，了解药物安全性的问题，提高患者的依从性和愈后效果。