国家中医药管理局：98%以上社区和乡镇医疗卫生机构能提供中医药服务

人民网北京8月2日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来中医药政策体系完善和服务能力提升有关情况，并答记者问。

近年来，中医药特色优势进一步彰显，服务能力不断提升，在加快推进健康中国建设和服务群众健康方面发挥了重要作用。

国家中医药管理局政策法规与监督司司长余海洋表示，在服务能力提升方面，优质高效中医药服务体系建设迈上了新台阶。中医药全面参与基本医疗卫生制度建设，融入健康中国行动。基层服务能力明显增强，98%以上的社区和乡镇医疗卫生机构能够提供中医药服务，人民群众更加方便看中医，做优做强专科专病，开展中医特色重点医院建设，巩固扩大特色优势。中西医协同机制更加健全，更好的满足了广大群众“方便看中医、放心吃中药、看上好中医”的健康需求。

在完善政策体系方面，余海洋表示，党中央、国务院的重视支持力度前所未有，出台文件的规格之高、数量之多、领域之广也前所未有。

“顶层设计日臻完善，政策举措更加健全，地方落实更加有力。”余海洋介绍，总体来看，中医药政策供给更加全面、有力，既有党和国家事业全局高度的战略安排，又有法律层面的规范要求，更有可操作、可落地的细化举措，形成全方位、立体化、多层次较为成熟的政策体系，着力促进了新时代中医药的传承创新发展，中医药对经济社会发展的贡献度显著提升，中医药现代化、产业化、“走出去”的步伐更加坚实。

“下一步，我们将围绕高质量发展坚持特色发展、内涵发展、转型发展、融合发展的总体思路，不断完善中医药政策体系。”余海洋说。