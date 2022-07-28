如何构建优质高效的医疗卫生服务体系？国家卫健委回应

人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院医改领导小组秘书处、国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来各地深化医改工作进展成效，并答记者问。

医疗卫生服务体系是医疗卫生服务的载体，主要包括医院、基层医疗卫生机构和专业公共卫生机构等，以及与之相关的人员、床位、信息等要素，对于全面推进健康中国建设、大力推进卫生健康事业高质量发展发挥着重要作用。

国家卫生健康委体制改革司司长许树强表示，随着人民群众对医疗卫生服务的要求不断提高，要通过构建优质高效的整合型医疗卫生服务体系，满足人民群众全方位全生命周期的健康需要。主要着力做好五个方面的工作：

一是提升能力。核心是要提高“人”和“机构”的能力。在人的方面，要提高人才队伍的数量和质量，优化结构和布局。在机构方面，合理布局国家医学中心、国家区域医疗中心和省级区域医疗中心，发挥地市级医院的医疗救治主力军作用，提升县级医院综合能力，织牢织密基层医疗卫生服务网底。同时，完善疾病预防控制体系，补齐各级疾病预防控制机构基础设施和实验室设备配置缺口。

二是要整合体系。在细分和落实各级各类医疗卫生机构功能定位的基础上，加强分工协作。在纵向上，推进医联体建设，构建责任、管理、服务、利益共同体，促进机构“上下结合”，为人民群众提供网格化医疗健康服务。在横向上，促进医疗机构和专业公共卫生机构、养老机构的深度协作，深入开展重大疑难疾病中西医临床协作，促进“防治结合”“平急结合”“医养结合”和“中西医结合”。

三是改善服务。实施患者体验提升行动，建立患者综合服务中心，为患者提供一站式、一体化服务。建立健全预约诊疗，发展远程医疗，加强临床路径管理，推进检查检验结果互认。强化医务人员服务意识，加强与患者的沟通交流，将人文关怀贯穿于医疗卫生服务的各个环节，为人民群众提供更方便更舒心的服务。

四是强化管理。健全公立医院质量管理和运营管理体系。强化完善疾病预防控制机构职能设置，实施岗位分级分类管理。加强基层医疗卫生质量管理，通过对口帮扶等多种途径提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平。

五是完善治理。健全多渠道筹资机制，加大政府投入力度，提高基本医疗保险基金的统筹层次，积极发展商业健康保险，拓展渠道支撑服务体系的可持续发展。深化医疗服务价格改革，建立分类管理、医院参与、科学确定、动态调整的医疗服务价格机制，实施合理补偿。构建多元复合式医保支付方式，充分发挥医保对供需双方的引导作用。健全编制、人事和薪酬制度，为人才队伍建设提供保障。进一步完善综合监管制度，加大对医疗卫生机构服务和运行的监管力度，推动医疗卫生机构落实功能定位，把人民健康摆在首位。

通过改革发展，到2025年，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，中西医发展更加协调，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年，形成体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，不断增强人民群众对医药卫生健康服务的获得感。